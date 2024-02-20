HSK'nın yayınladığı kararnamede dikkat çeken detaylar: İletişim Bakanı Fahrettin Altun'un kuzeni Başsavcı oldu

Yayınlanma: 20.02.2024 - 20:48

Güncelleme: 20.02.2024 - 20:48

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2023 yılı mazeret kararnamesini yayımladı. Kararnamede, adli yargıda 480, idari yargıda 26 hakim ve savcının görev yeri değişti.

'YUKARININ TASARRUFU'

Kararnamede, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevini yürüten Doç. Dr. Barış Duman, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Duman'ın atamasına, yargı kulislerinde "Yukarının tasarrufu" yorumları yapılıyor. Çünkü Duman, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'la akraba.

Duman ve Altun Artvin, Şavşatlı. İkilinin babaları kuzen. 1 yıl önce İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan Duman, geçen yıl yayımlanan HSK kararnamesiyle İstanbul'a gelmişti. Bakırköy Başsavcı Vekili olan Duman, 21 Aralık'ta yayımlanan kararnameyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

DİLAN - ENGİN POLAT DAVASINDAKİ SAVCIYA 'SÜRGÜN' GİBİ ATAMA

Kararnamede, Dilan - Engin Polat çiftinin tutuklandığı soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Savcısı Gökalp Kökçü'nün Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevlendirilmesi de bir başka dikkat çeken değişiklik oldu.

Dilan - Engin Polat soruşturmasının yanı sıra, sosyal medya fenomenlerine yönelik 'kara para' ve Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yürütülen yasadışı bahis soruşturmalarına da imza atan Kökçü'nün görev yeri değişikliğiyle ilgili 'sürgün' yorumları yapıldı. HSK'nın hakkında rüşvet soruşturması yürüttüğü Kökçü, Anadolu Savcılığı görevinden önce İstanbul Savcısı'ydı.

Eski İzmir Başsavcı Vekili Okan Bato da bu kararnamede Erzincan'a gönderildi. Bato hakkında HSK soruşturması vardı. Bu soruşturmada Bato'nun ismi FETÖ Borsası iddialarıyla hatırlanıyordu. HSK Bato'ya bir alt kademedeki yargı bölgesinde görevlendirilme cezası vermişti. Önce Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne savcı olarak gönderilen Bato, bu kararnameyle Erzincan'da görevlendirildi.

'AYHAN BORA KAPLAN' SORUŞTURMASININ BAŞSAVCISI DA ATANDI

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının başındaki Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Yıkılmaz da görev yeri değiştirilen isimler arasında. Yıkılmaz, Yargıtay Savcılığı'na atandı. Yıkılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili olarak görev yapıyordu.

HSK'YA ŞİKAYET MEKTUBU YAZMIŞTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ya yazdığı şikayet mektubundan sonra başlatılan soruşturmada tanık olarak dinlenen Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mesut Erdinç Bayhan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde düz savcı olarak görevlendirildi.

ADNAN OKTAR DAVASI SAVCILARINDA DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Kararnamede, Adnan Oktar örgütü ile irtibatlı oldukları iddiasıyla haklarında HSK tarafından soruşturma yürütülen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı Reyhan Yaman, Bakırköy Hakimliği'nde görevlendirildi. Eşi Anadolu Adliyesi Başsavcıvekili Önder Yaman da görevinden alınarak Bakırköy Adliyesi’ne düz savcı olarak atandı.