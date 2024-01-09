11 gün hastanede yatan Dilan Polat yeniden cezaevinde
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü ortaya çıkan Dilan Polat, bugün yeniden cezaevine gönderildi.
Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat’ın, Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan çıkarılıp 11 gündür ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Polat, 29 Aralık günü Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Yapılan tetkiklerin ardından hastaneye yatırılan Polat, bugün işlemlerin ardından hastaneden taburcu edildi. Polat, yapılan tedavinin ardından yeniden Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı!
- FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor?
- Selvi'den, Ali Koç'a 'Erdoğan'lı yanıt
- Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması
- Fatih Camii’nde imama bıçaklı saldırı
- Uyuşturucu kaçırırken yakalanıp tahliye olunur mu?
- 'Seçimden sonra tabela partisi oluruz'
- AKP'li Hatipoğlu'na 'manidar' özür
- Manisa'da beklenmeyen hasat: Yeniden meyve verdi...
- Plakalarda yeni dönem!