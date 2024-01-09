11 gün hastanede yatan Dilan Polat yeniden cezaevinde

Yayınlanma: 09.01.2024 - 17:35

Güncelleme: 09.01.2024 - 17:35

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat’ın, Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan çıkarılıp 11 gündür ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Polat, 29 Aralık günü Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Yapılan tetkiklerin ardından hastaneye yatırılan Polat, bugün işlemlerin ardından hastaneden taburcu edildi. Polat, yapılan tedavinin ardından yeniden Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.