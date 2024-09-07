HÜDA PAR bu kez ikinci resmi dil istedi

Yayınlanma: 07.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.09.2024 - 04:00

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Halef Yılmaz’ın “İlk 4 maddeyi hedef alan” anayasal taleplerinin ardından HÜDA PAR Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da partisinin anayasal taleplerini açıkladı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu başkanlığındaki parti heyeti, Irak’ta bir dizi görüşme yaptı. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ndeki ziyaretleri kapsamında Ramanlı, katıldığı bir canlı yayında anayasa tartışmalarına değindi. Ramanlı, taleplerinin özerklik ya da federasyon olmadığını savunarak şunları söyledi: “İlk günden beri yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Çünkü mevcut anayasa milletimizin örfüyle, adetiyle, kültürüyle ve inancıyla barışık bir anayasa değil. Kürtlerin varlığı kabul edilmeli ve tanımı yapılmalı. Kürtçenin ikinci resmi dil olarak kabul edilmesi gerektiğini inanıyor ve söylüyoruz.”

‘YAPANIN ELİNDE KALIR’

Ramanlı’nın taleplerini Cumhuriyet’e değerlendiren anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, söz konusu taleplerin anayasada düzenlenen “yurttaşlık” tanımını aştığını belirtti. Boyunsuz, “Bu istek mevcut anayasadaki millet tanımını aşıyor. HÜDA PAR, laik ve üniter cumhuriyet yapısını ilgilendiren taleplerde bulunuyor. Bu tamamen cumhuriyet rejimini hedef alan bir söylem” dedi.