HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: 'Erdoğan ikna edilirse Kürt meselesi çözülür'

Yayınlanma: 19.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.04.2023 - 03:00

Cumhur İttifakı’na katılan ve “Hizbullah terör örgütü değildir” açıklamasıyla tartışma konusu olan HÜDA PAR yetkilileri, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcı Mehmet Hüseyin Yılmaz, Hizbullah propagandası yapan Rehber TV’de açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, parti programlarından olan projelerin birçoğunun “AKP seçim beyannamesinde bulunmasından memnuniyet duyduklarını” belirtti. Yılmaz, “Kürtçe” konusunda “çözücü adım atılmadığını” vurgulayıp, “Erdoğan ikna edilirse Kürt meselesi de çözülür. Erdoğan, Kürtlerin düşmanı değil; ama Erdoğan’a Kürtler adına düşmanlık yapanlar Kürtlerin haklarına kavuşmasını engelledi. Biz Sayın Erdoğan’da bu iradeyi görüyoruz” diyerek iktidara çağrıda bulundu.

SÖZLEŞMEDEN ÇEKİLDİ

Öte yandan Yılmaz, HÜDA PAR’ın “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eksiklerin tamamlanması, güvenlik soruşturmaları, mülakat, kadın ve aile politikalarının değiştirilmesine” yönelik vaatlerinin, AKP’nin seçim beyannamesinde de yer almasından “memnuniyet” duyduklarını ifade etti. Bu “ortaklığı” önemli bulduklarının altını çizen Yılmaz’ın, “Biz yapıcı bir muhalefetiz. AKP’nin, HÜDA PAR’ın muhalefet anlayışına ihtiyacı var. Eleştirilerimiz; inanç ve ahlak değerlerimiz çerçevesinde olacak. Tıpkı İstanbul Sözleşmesi’nde olduğu gibi” sözleri ise dikkat çekti.