Laiklik karşıtı HÜDA PAR'ın hedefinde Köy Enstitüleri var: 'Hayaliniz kursağınızda kalacak'

Yayınlanma: 17.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.04.2023 - 03:00

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyesi Süleyman Atmaca, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) “Köy Enstitülerinin eğitim sistemine yeniden kazandırılması” çağrısına, “Bu hayaliniz kursağınızda kalacak” tehdidinde bulundu.

Cumhur İttifakı’na katılan ve “Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmediği” açıklamalarıyla tartışma konusu olan HÜDA PAR’ın yöneticileri; Türk bayrağı, anayasa, kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin 6284 sayılı yasa ve laikliği hedef alan açıklamalarının ardından bu kez de Cumhuriyetin ilerici eğitim kurumları olan Köy Enstitülerini hedef aldı.

HÜDA PAR GİK üyesi Atmaca, sosyal medyadan ADD’nin “Atatürk devrimcilerinin bugünkü en önemli görevlerinden biri, Köy Enstitüleri’ni günümüz koşullarında yeniden eğitim sistemimize kazandırmak olmalıdır” çağrısını hedefe koydu. Atmaca, “Bu hayaliniz kursağınızda kalacak. 14 Mayıs’ta yine sandığa gömüleceksiniz” dedi.

MEDRESE AÇILIŞINDA

Köy Enstitülerini hedef alan Atmaca’nın, başkanlığını Hizbullah’ın İran sorumlusu ve eski Hizbullah sanığı Enver Kılıçarslan’ın yaptığı Alimler ve Medreseler Birliği’nin Aralık 2022’deki Mardin’deki medrese açılışına katıldığı da ortaya çıktı.