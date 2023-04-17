Laiklik karşıtı HÜDA PAR'ın hedefinde Köy Enstitüleri var: 'Hayaliniz kursağınızda kalacak'

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen ve Cumhur İttifakı’na katılan HÜDA PAR yöneticileri; Türk bayrağı, anayasa ve laikliği hedef alan açıklamalarının ardından bu kez de Köy Enstitülerini hedef aldı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 17.04.2023 - 03:00
Laiklik karşıtı HÜDA PAR'ın hedefinde Köy Enstitüleri var: 'Hayaliniz kursağınızda kalacak'
Abone Ol google-news

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyesi Süleyman Atmaca, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) “Köy Enstitülerinin eğitim sistemine yeniden kazandırılması” çağrısına, “Bu hayaliniz kursağınızda kalacak” tehdidinde bulundu. 

Cumhur İttifakı’na katılan ve “Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmediği” açıklamalarıyla tartışma konusu olan HÜDA PAR’ın yöneticileri; Türk bayrağı, anayasa, kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin 6284 sayılı yasa ve laikliği hedef alan açıklamalarının ardından bu kez de Cumhuriyetin ilerici eğitim kurumları olan Köy Enstitülerini hedef aldı. 

HÜDA PAR GİK üyesi Atmaca, sosyal medyadan ADD’nin “Atatürk devrimcilerinin bugünkü en önemli görevlerinden biri, Köy Enstitüleri’ni günümüz koşullarında yeniden eğitim sistemimize kazandırmak olmalıdır” çağrısını hedefe koydu. Atmaca, “Bu hayaliniz kursağınızda kalacak. 14 Mayıs’ta yine sandığa gömüleceksiniz” dedi. 

MEDRESE AÇILIŞINDA

Köy Enstitülerini hedef alan Atmaca’nın, başkanlığını Hizbullah’ın İran sorumlusu ve eski Hizbullah sanığı Enver Kılıçarslan’ın yaptığı Alimler ve Medreseler Birliği’nin Aralık 2022’deki Mardin’deki medrese açılışına katıldığı da ortaya çıktı. 


hizbullah HÜDA PAR köy enstitüleri

İlgili Haberler

Arınç’tan HÜDA PAR açıklaması: Onlar bu memleketin tertemiz, vatansever evlatlarıdır

Arınç’tan HÜDA PAR açıklaması: Onlar bu memleketin tertemiz, vatansever evlatlarıdır
HÜDA PAR'ın vaatlerine tepki büyük: Kapatılma nedeni

HÜDA PAR'ın vaatlerine tepki büyük: Kapatılma nedeni
Hizbullah destekçisi HÜDA PAR cumhuriyeti hedef aldı.

Hizbullah destekçisi HÜDA PAR cumhuriyeti hedef aldı.

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler