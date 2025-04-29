HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi daha iyi olmalıydı, ben olsam 'parlamenter sisteme dönüş' teklifi sunarım

Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:29

Güncelleme: 29.04.2025 - 10:40

AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın destekçisi Hür Dava Partisi'nden (HÜDA PAR) parlamenter sisteme dönüş çağrısı geldi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, erken seçim ihtimali konusunda Yapıcıoğlu, “Bugünkü şartlarda zor. Erken seçim kararını aldıracak Meclis çoğunluğu var mı muhalefette? Yok. İktidar bloğunda bir çatlak olmadan Meclisten böyle bir karar çıkarmak mümkün değil" dedi.

"BEN OLSAM TEKLİF SUNARIM"

AKP'den de ‘Haydi buyrun parlamenter sisteme geri dönelim" şeklinde teklif gelebileceğini söyleyen Yapıcıoğlu, “Çatlak var mı peki?” sorusu üzerine Yapıcıoğlu, “Bilmiyorum. Varsa bizim bilgimiz yok. Var mı yok mu, dışarıya öyle bir görüntü vermiyorlar” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mümtazer Türköne’nin söylediği şeyler doğru mu, bir pay bırakmak lazım. Her şey mümkün. Siyasette 2002’deki erken seçimde, seçimlerden önce Sayın Bahçeli’nin böyle bir çıkış yapacağını kim beklerdi? Siyasi tarihimizde böyle şeyler var, olabilir, mümkündür. Hatta şu bile olabilir, hani derler ya, Demirel’e atfedilen bir söz vardır, ’Siyasette 24 saat çok uzundur.’ Şimdi daha önümüzde aylar var, yıllar var. Bu çok uzun bir süre. Bakarsınız AK Parti cenahından bir teklif gelir, ‘Siz parlamenter sistem istiyordunuz, haydi buyurun parlamenter sisteme geri dönelim.’ Bu bile bence ihtimal dahilinde. Hatta ben olsam, parlamenter sisteme dönüş için, ‘Buyrun, hadi dönelim’ bir teklif de sunabilirim yani.”

"UYGULAMAYLA BENZEMİYOR"

“Bu, mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden memnun olmadığınızı mı gösteriyor” sorusuna Yapıcıoğlu, şu karşılığı verdi:

“Mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, kâğıt üstündeki haliyle uygulama birbirine çok benzemiyor. Olumsuz anlamda söylüyorum. Daha iyi olabilir, daha iyi olmalıydı. O dönem çokça söyledim, muhalefetin dile getirdiği hususlardan bir tanesi şuydu, ‘kuvvetler ayrılığı sistemi ortadan kaldırılıyor.’ Ama aslında başkanlık sistemi güçlü bir kuvvetler ayrılığı, sert kuvvetler ayrılığı. Parlamento sadece yasamayla ilgili. Kağıt üstünde böyle. Yürütme parlamentodan bağımsızdır çünkü yürütmeyi parlamento seçmiyor, doğrudan doğruya halk tarafından seçiliyor cumhurbaşkanı. Bakanlar Kurulunu da kendi seçiyor. Dolayısıyla o kuvvetlerin hepsini birbirinden daha net bir şekilde keskin çizgilerle birbirinden ayırmış oluyorsunuz. Teoride böyle.”

“Mevcut sistem revize edilmeli mi” sorusu üzerine de Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

“Yani sistem revize de edilebilir, parlamenter sisteme dönüş de yapılabilir. Biz başından beri söyledik. Hiçbirisi mükemmel sistem değil, her sistemin açığı oluyor. Her sistemin bazı kötü tarafları, eksik tarafları ya da suiistimale açık tarafları olabilir. Önemli olan onları minimuma indirmek. Parlamenter sistemde de bu böyle."