HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Filistin gündemiyle Ahmet Davutoğlu ile görüşecek
HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu görüşecek.
HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bugün saat 12.30'da Filistin ve İsrail gündemine ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek.
İki isim, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde görüşecek.
HÜDA PAR'ın resmi X hesabında yapılan açıklamada, Yapıcıoğlu, Davutoğlu'nun yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir araya gelecek.
Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu’nun Filistin ve Aksa gündemiyle ilgili yaptığı çalışmalar ve görüşmeler bugün de devam edecek.— HÜDA PAR (@HurDavaPartisi) October 10, 2023
Genel Başkanımız; Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan ve Saadet… pic.twitter.com/Sb7plo1XtV
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Binali Yıldırım' iddiası
- Merakla beklenen açıklama yapıldı
- 'Lübnan'dan sızan silahlı kişiler öldürüldü'
- Süper Lig'de bir istifa daha!
- Yardım paraları bakın nereye harcandı
- THY 'ucuz bilet' kampanyası başlattı
- 'Erdoğan'ın sabrı her an tükenebilir'
- Kenan Sofuoğlu'ndan Formula 1 sunucusuna tepki
- Yetişkin film yıldızının paylaşımı tepki çekti
- Gazze'ye yoğun bombardıman