HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Filistin gündemiyle Ahmet Davutoğlu ile görüşecek

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu görüşecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:16
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Filistin gündemiyle Ahmet Davutoğlu ile görüşecek
Abone Ol google-news

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bugün saat 12.30'da Filistin ve İsrail gündemine ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek.

İki isim, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde görüşecek.

HÜDA PAR'ın resmi X hesabında yapılan açıklamada, Yapıcıoğlu, Davutoğlu'nun yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir araya gelecek.


Zekeriya Yapıcıoğlu ahmet davutoğlu filistin

İlgili Haberler

Davutoğlu: Filistin için baş başa ağladığımız Sayın Erdoğan'ın şu anki haline ben ağlıyorum

Davutoğlu: Filistin için baş başa ağladığımız Sayın Erdoğan'ın şu anki haline ben ağlıyorum
Davutoğlu'ndan Atatürk'e hakaret eden çocuğun tutuklanmasına tepki

Davutoğlu'ndan Atatürk'e hakaret eden çocuğun tutuklanmasına tepki
Davutoğlu'dan 'Filistin' mesajı: 'Mescid-i Aksa'nın sonuna kadar savunucusu olacağım'

Davutoğlu'dan 'Filistin' mesajı: 'Mescid-i Aksa'nın sonuna kadar savunucusu olacağım'

En Çok Okunan Haberler