HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Filistin gündemiyle Ahmet Davutoğlu ile görüşecek

Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:16

Güncelleme: 10.10.2023 - 11:16

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bugün saat 12.30'da Filistin ve İsrail gündemine ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek.

İki isim, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde görüşecek.

HÜDA PAR'ın resmi X hesabında yapılan açıklamada, Yapıcıoğlu, Davutoğlu'nun yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir araya gelecek.