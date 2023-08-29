HÜDA PAR, öğretmen evinden sonra devlet okulunda kongre yaptı

Yayınlanma: 29.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.08.2023 - 04:00

Kongre, Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşti. Söz konusu okulun müdürü ve aynı zamanda Eğitim Bir-Sen Kızıltepe Şube Başkanı Tarık Yılmaz’ın sosyal medyadaki HÜDA PAR’a ilişkin paylaşımları da dikkat çekti. Yılmaz’ın 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce HÜDA PAR Kızıltepe İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek HÜDA PAR’ın Türkiye ve bölge için bir zenginlik olduğunu, 7 Haziran’da ise seçime girmesini önemsediklerini kaydedip “HÜDA PAR parti olarak bugün Kürdistan’da Türkiye’de yeni parti olmasına rağmen yeni bir renk, yeni bir soluktur. 20 milyon Kürt’ün yaşadığı bir yerde parti olarak HÜDA PAR’ın da seçimlere girmesi, aday göstermeleri en doğal haktır” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Öte yandan Yılmaz’ın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “karma eğitimi” hedef alan açıklamalarını da desteklediğine ilişkin sözleri de tartışma yaratmıştı.

‘BU KABUL EDİLEMEZ’

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, laiklik ilkesinin her gün ihlal edildiğini ve Mardin Kızıltepe’de bu ihlalin zirve yaptığının altını çizerek “HÜDA PAR, Eğitim-Bir-Sen yöneticileri ve üyeleri kanalıyla okullara elini kolunu sallayarak giriyor. Bu kabul edilemez” dedi. Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden gerekli şikâyetleri yapacaklarını belirten Kurul, “Laiklik yaşamsaldır, laikliği savunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

‘KAMU HİZMETİNE AYKIRI’

Eğitimci Özgür Bozdoğan da “Kamuyu yönetenlerin bir siyasi partiye daha yakın durması kamu hizmeti doğasına aykırı olduğu için bu durumu asla kabul edemeyiz” dedi. Konunun okul müdürüyle sınırlı olmadığının altını çizen Bozdoğan, “Burada kaymakamlıktan, ilçe milli eğitimden gerekli izinler alınmıştır. Hem okulun yöneticileri hem de bu etkinliğe onay veren yöneticilerin tamamı bu faaliyetten sorumlu. MEB, gerekli incelemeyi başlatmalı” diye konuştu. l

