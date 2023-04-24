HÜDA PAR ve YRP'de 23 Nisan yok
Cumhur İttifakı birleşenlerinden HÜDA PAR ile Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) coşkuyla kutlanan 23 Nisan’a ilişkin yaklaşımları tepki topladı.
“Hizbullah terör örgütü değildir” açıklamalarıyla tartışma konusu olan HÜDA PAR’da partinin ve yöneticilerinin sosyal medya hesaplarından 23 Nisan’a ilişkin bir paylaşımda bulunulmadı.
Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik 6284 Sayılı Yasa’ya yönelik açıklamalarıyla tartışma konusu olan YRP ise resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapmadı.
Ancak YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan başta olmak üzere partinin diğer kurmayları 23 Nisan’a yönelik paylaşımlarda bulunurken Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ten söz etmemeleri dikkat çekti.
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