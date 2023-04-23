23 Nisan etkinliğinde bıçaklı saldırı! CHP'den 'provokasyon' tepkisi

Yayınlanma: 23.04.2023 - 19:18

Güncelleme: 23.04.2023 - 20:19

Maltepe Belediyesi tarafından Altayçeşme Mahallesi'nde kurulan eğlence alanında çocukların "Küçük Prens" oyununu sergilediği sırada elinde bıçak olan E.B. isimli bir kişi sahneye çıktı. Elindeki bıçakla sahnede bağırmaya başlayan 28 yaşındaki E.B. çocuklara ve ailelerine korkulu anlar yaşattı. Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri olaya hemen müdahale etti. E.B. Kendisine müdahale etmek isteyenlere de bıçak savurarak uzaklaştırmak istedi. E.B., polis, zabıta ve vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilirken, müdahale sırasında zabıtalardan biri hafif şekilde yaralandı. Ekipler tarafından emniyete götürülen E.B.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, bir süre sonra çocuklar, oyunlarına kaldıkları yerden devam etti.

MALTEPE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Maltepe Belediyesi de sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yaşar Kemal Kültür Merkezi etkinlik alanında gerçekleştirdiğimiz 23 Nisan Çocuk Şenliğimizde bir kişi provokasyon girişiminde bulunmuş, olay, zabıta ekiplerimizin ve emniyet güçlerimizin duruma erken müdahalesiyle herhangi bir tehlikeye yol açılmadan sonuçlanmış ve etkinliğimiz gün boyu sorunsuz devam etmiştir.

Baharı ve umudu karşıladığımız bu günlerde başta çocuklarımızın geleceği olmak üzere Türkiye'nin yarınları için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmamasını sağlayan emniyet güçlerimize ve zabıta ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Özellikle çocukları mutlu etmek amacıyla düzenlediğimiz şenliğimizi hedef alan bu davranışı kınıyor, olayın hukuki zeminde takibini yapıyoruz" ifadeleri yer aldı.

CHP'Lİ SALICI'DAN TEPKİ

Olay sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Yeni provokasyonun adresi Maltepe Belediyemizin 23 Nisan etkinliği oldu. Seçime kadar bizlere yapılacak olan saldırılara hazırız, korkmuyoruz. Ama çocuklardan uzak durun!" ifadelerini kullandı.