HÜDA PAR'a yanıt mı? MHP'li Feti Yıldız'dan 'anayasa' açıklaması

Yayınlanma: 12.06.2023 - 11:35

Güncelleme: 12.06.2023 - 11:36

Türkiye bir seçim gündemini daha geride bıraktı. Bununla birlikte yeni gündem maddelerinden biri 'anayasa değişikliği' oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinenin ilk toplantısında anayasa değişikliği teklifini Meclis’e sunacaklarını ifade etmişti.

Anayasa değişikliğine dair açıklamalarda bulunan, terör örgütü Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da geçen günlerde, "Biz, '4 maddeyi değiştirelim' demiyoruz. Bu maddelere 'zinhar değiştirilemez' demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. 'Bu doğru bir şey mi değil mi gelin bunu tartışalım' diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yapıcıoğlu'nun sözleri tepki çekmişti.

MHP CEPHESİNDEN ANAYASA AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili bir açıklama da MHP cephesinden geldi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP'nin geçen senelerde hazırladığı 100 maddelik anayasayla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Yıldız'ın sözleri, anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeyi tartışmaya açmak isteyen HÜDA PAR'a yanıt olarak yorumlandı.

1-Milliyetçi Hareket Partisinin hazırladığı 100 maddelik anayasada;

Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çatışma yoktur.

İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur!

Keyfî yönetime cevaz verecek bir düzensizlik yoktur . — Feti Yıldız (@YildizFeti) June 12, 2023

Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

1- Milliyetçi Hareket Partisinin hazırladığı 100 maddelik anayasada; Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çatışma yoktur. İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur! Keyfî yönetime cevaz verecek bir düzensizlik yoktur .

2- Millî devleti parçalayan özerklik/federasyon yoktur! Türkçeden başka bir dile resmiyet kazandırılması yoktur! Türkçeden başka bir dilde eğitim yoktur Türk’ün anayasasından “Türk”ün adını çıkarma girişimi yoktur!

3- Türk milletinin içinden ayrı bir “millet” inşâ etme girişimi yoktur! Terör örgütüyle pazarlık, teröriste af, teröre taviz yoktur! Paralel devlet yapılanmasına yer yoktur.