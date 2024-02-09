HÜDA PAR'ın adayları yine Hizbullah bağlantılı çıktı!

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen HÜDA PAR, yerel seçim adaylarını açıklamaya başladı. Adayların, Hizbullah bağlantısı dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 12:45
HÜDA PAR'ın adayları yine Hizbullah bağlantılı çıktı!
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AKP'nin genel seçimlerdeki ittifak ortağı HÜDA PAR, 31 Mart yerel seçimlere kendi adaylarıyla giriyor. Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen HÜDA PAR'ın adaylarının yine Hizbullah bağlantılı olduğu ortaya çıktı. 

Sol Haber'den Yalçın Cuğ'un haberine göre; HÜDA PAR, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na eski Hizbullah Şanlıurfa-Hilvan sorumlusu olarak bilinen Cemal Çınar'ı aday gösterdi.

Açıklanan isimler içinde ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Eşin ve Adıyaman Belediye Başkan Adayı Mustafa Yetiş dikkat çekti.

HİZBULLAH BAĞLANTILARI DİKKAT ÇEKTİ 

Adaylardan Mustafa Yetiş'in, 2004 yılında kurulan ve 2012 yılında “Hizbullah'ın amacı doğrultusunda faaliyet gösterdiği” gerekçesiyle kapatılan Mustazaflar ile Dayanışma Derneği'nin (Mustazaf-Der) Kâhta Şube Başkanı olduğu ortaya çıktı. 

HÜDA PAR'ın Adıyaman adayı Yetiş, 2011 tarihinde görülen 5'inci duruşmada “örgüt üyeliği”nden 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Yargıtay 9'uncu Dairesi'nin “Hizbullah üyeliği”nden aldıkları hapis cezalarını onadığı sanıklardan olan Yetiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın 5 yıl sonra yaptığı itiraz üzerine beraat ettirilerek, salıverildi.

Kocaeli'nden aday gösterilen Mehmet Eşin ise 2011 yılının ocak ayında İstanbul'da Hizbullah'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Eşin'e düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 isimin içerisinde Hizbullah'ın Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Bahattin Temel ve Hizbullah'ın askeri kanat sorumlusu olduğu belirtilen Hacı İnan'ın da bulunması dikkat çekiyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve Metris Cezaevi'ne gönderilen Eşin, Hizbullah davasının ilk duruşmasında, tutuklu yargılanan diğer 5 sanıkla birlikte tahliye edilmişti.

Eşin, şu anda HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcılığı ve Dış İlişkiler Başkanlığı görevlerini yürütüyor.


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