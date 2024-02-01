HÜDA PAR, Hizbullah'ın imamı Cemal Çınar'ı aday gösterdi

HÜDA PAR, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na eski Hizbullah Şanlıurfa/Hilvan sorumlusu olarak bilinen Cemal Çınar'ı aday gösterdi. Çınar’ın, Hilvan’da görevli imamken Hizbullahçı olmayan imamları bıçakla korkutup kaçırdığı, bölgede terör örgütü propagandası yaptığı iddia ediliyordu.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 01.02.2024 - 03:00
HÜDA PAR, Hizbullah'ın imamı Cemal Çınar'ı aday gösterdi
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HÜDA PAR, belediye başkanlıklarına Hizbullahçı adayları göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na eski Hizbullah Şanlıurfa/Hilvan sorumlusu olarak bilinen Cemal Çınar’ı aday gösterdi. 

1984-2000 yılları arasında imam olarak görev yapan Çınar, Hilvan’ın Alakonak köyünde imam olarak Hizbullah propagandası yapmakla gündeme gelmişti. Çınar, Mart 1998’de Hizbullah’a yönelik operasyonda “Propaganda ve ajitasyon faaliyeti ile örgüte taban oluşturmak” gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. 

2013’TE BERAAT ETMİŞTİ

Dönemin Emniyet Genel Müdürü Salih Tuzcu, Çınar’a ve bölgedeki örgütlenmeye ilişkin aynı tarihte gazetelere verdiği demeçte, “Camilerde ders vererek, örgüte taban oluşturmaya çalışıyordu. Hoşlarına gitmeyen, kendilerinden olmayan cami imamlarını döverek, bıçakla korkutarak ilçe dışına atmışlar ve camilerde ders vermeye başlamışlar. Bu örgüt, devleti bölmek ve parçalamak, dini siyasete alet ederek propaganda yapmaktadır” demişti.

Hizbullah ana davasında da yargılanan Çınar, 2013’te Hizbullah’ın askeri kanat sorumlusu Hacı İnan, örgütün propaganda dergisi “İnzar”ın yazarlarından Mehmet Göktaş ile “Hizbullah terör örgütü üyesi olmak” suçunu işledikleri sabit olmadığı için beraat etmişti.



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