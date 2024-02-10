HÜDA PAR'ın 'Hizbullahçı aday' ısrarı!

Yayınlanma: 10.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 10.02.2024 - 07:10

HÜDA PAR, İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki diğer seçim bölgelerinde kendi adaylarıyla yarışa girecek. HÜDA PAR’ın Hizbullah tarafından katledilen eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın cinayet davasında tutuklu yargılanan Ali Bilmez ve 2000’de yapılan “Hizbullah operasyonu” kapsamında yargıdan ihraç edilen Mehmet Mehdi Oğuz’u aday göstermesi tepki çekmişti. Ardından Hizbullah’ın imamı olarak bilinen Cemal Çınar da aday gösterildi.

2011’DE TUTUKLANDI

HÜDA PAR bu kez partinin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mehmet Eşin’i Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterdi.

Eşin’in Ocak 2011’de Hizbulahçılıktan tutuklanıp yargılandığı, Nisan 2011’de de tahliye edildiği öğrenildi. Bunun yanı sıra Eşin’in Türkiye’de İhvancı terör örgütü Hamas’ın propagandalarını yürüten “Özgür Kudüs Platformu” ve “Selahaddini Eyyübi Enstitüsü”nün kurucu başkanı olduğu da öğrenildi. İki kurum en son olarak 4 Şubat’ta Adana ve Diyarbakır’da Filistin’in Gazze kentine destek yürüyüşleri düzenlenmesine katkı verdi. Bu yürüyüşte cihat çağrıları yapıldı. Bunun yanı sıra Eşin’in Hizbullah’ın yayın organlarından Doğruhaber gazetesinde köşe yazarlığı yaptığı biliniyor.

HÜDA PAR’ın Adıyaman Belediyesı başkan adayı da Mustafa Yetiş oldu. Yetiş, 2011’de “örgüt üyeliği”nden 10 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenildi. Ancak Yetiş, 2016’da serbest bırakıldı.