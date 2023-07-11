Hukukçu Çalıkuşu'ndan HSK'ye 'Ahmet Çakmak' tepkisi

Yayınlanma: 11.07.2023 - 19:03

Güncelleme: 11.07.2023 - 19:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adaylığını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşıyan yargıç Ahmet Çakmak’a farklı gerekçelerle iki kez yer değiştirme cezası verildi. Çakmak’ın meslekten ihracı istendi. Çakmak’ın, ‘kusurlu ve uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfusunu veya şahsi onur ve saygınlığını yitirmesine yol açtığı’ iddia edildi.

Hukukçu Figen Çalıkuşu, kararı; yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Çalıkuşu’nun açıklaması şöyle:

“AİHM KARARLARI UYGULANMADIĞI İÇİN İHLAL SÜRECİNİN BAŞLATILDIĞI UNUTULDU MU ACABA?”

“Erdoğan AB’ye tam üyelik sürecini canlandırmak istiyor ve hatta İsveç NATO üyeliği için AB şartını öne sürüyor; Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım" diyor. Hukuka dönmeden nasıl olacak bu iş? AB Anayasa’yı yok sayılan, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları uygulanmayan bir ülkeye tam müzakere yolunu açar mı hiç? Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararları uygulanmadığı için ihlal sürecinin başlatıldığı unutuldu mu acaba?

“AB TAKİP ETMEZ Mİ SANILIYOR?”

Avrupa Birliği, Anayasa emrini yok sayarak Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını AİHM kararlarını yerine getirilmediğini unutmaz ama… Türkiye’de Anayasanın emrine direnilerek Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan, AİHM kararlarını yerine getirmeyen hâkimler için Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından hiç soruşturma açılmadığını hatta ödüllendirildiklerini AB takip etmez mi sanılıyor?

“AHMET ÇAKMAK’IN MESLEKTEN İHRACINI İSTEMEYE KADAR İŞİ GÖTÜREBİLİYOR”

Ama aynı Hakimler ve Savcılar Kurulu anayasa emrine uyun diyerek itiraz eden hâkim Ahmet Çakmak için arka arkaya soruşturmalar açabiliyor, yer değiştirme cezaları vererek hâkim Ahmet Çakmak’ın meslekten ihracını istemeye kadar işi götürebiliyor. 'Onur ve şerefim satılık değil, maaşım kadar hiç değil. Giydiğim cüppeye asla leke getirmedim. Alnım apaçık' diyen Hâkim Ahmet Çakmak hakkını arayacağını ve AİHM’e süreci taşıyacağını söyledi.

Şimdi 'alın bizi' dediğimiz AB mahkemelerin bağımsızlığı ve teminatı esasına göre kurulmuş Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin hangi hakimleri koruduğunu görmez mi? Görülmeyecek gibi mi sizce? Çok net değil mi: Hakimler ve Savcılar Kurulu Anayasa’ya direnen hâkime soruşturma bile açmıyor ama Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığında Anayasaya uyun itirazını yapan hakim için ihraç süreci başlatıyor.”