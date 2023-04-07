Hukukçu Figen Çalıkuşu, Meclis’e getirilen TSK yasasına dikkat çekti

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 19:27

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 19:27

AKP, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi’ni, TBMM Başkanlığı’na sundu. 49 maddelik teklifte, Milli Savunma bakanına verilen yetkiler dikkat çekiyor. Teklifte, Genekurmay başkanından alınarak, Milli Savunma bakanına verilen bir yetki daha dikkat çekiyor. Buna göre, Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararı ile general ve amirallerin terfi ve görev sürelerinin uzatılmasına yönelik işlemler bakanın teklifiyle yürütülecek, Genelkurmay başkanının görüşü alınmayacak.

Hukukçu Figen Çalıkuşu, Meclis’e getirilen yeni kanun teklifi için şu ifadeleri kullandı:

"Meclis'in gündemine baktığımızda 'giderayak' siyasi iktidar, ortağıyla beraber sürekli tekliflerde bulunuyor. Ne yaparsak yapalım, gidene kadar böyle. Ne zaman erken seçim kararı alınır, Meclis'in tıkandığı halde. Artık Meclis bir yerde kifayetsiz, yani 'topal' özelliğini taşımıştır. O Meclis sona erdirilme arzusu vardır ve bu derece yasama faaliyeti beklenen bir durum değildir.

"ARTIK ÜÇTE İKİ NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK OLMADAN..."

Bu yasaların arasında dikkat çeken bir tanesi var ki ben de onun üzerinde durmak istiyorum. Burada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Personel Yasası'nda değişklikler yapıldığını görüyoruz. Göze çarpan birkaç tanesi çok önemli. General ve Amiraller'in terfilerinde nitelikli çoğunluk kaldırılıyor. Yani artık 3'te 2 nitelikli çoğunluk olmadan, çok rahatlıkla Genelkurmay ve Amiral atanacak, Milli Savunma Bakanlığı'nın teklifi üzerine.

Eskiden Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantıları bir kez yapılırdı ama şimdi Cumhurbaşkanı'nın isteğiyle her zaman olabiliyor. Toplanıp toplanıp, General ve Amiral kararları alabilirler. Yani bir sayıyı çoğaltmak, daha fazla var olma arzusu, giderayak olabilir. Hem kendileri için bir koruma, hem de oradaki varlıklarını da daha sağlam bir hale getirme gibi düşünebiliriz.

İkincisi, 'eğer gidersek' ki gideceklerini düşündükleri için bu kararları alıyorlar, kendi yaptıklarına karşılık, şimdi bir geri adım, birden demokrasi havadisi kesildiklerini görüyoruz. İhraç karalarına karşı yargı yolunu açıyorlar. İktidarı kaybettikten sorna yeni dönemde bir temizleme operasyonu olursa, ihraç edilenler yargıya başvurabilecek. 21 yıldır iktidardalar, böyle bir şey yapmadılar.

"GİDECEKLERİNİ KABUL EDİYORLAR"

Kadrosuzluk sebebiyle pek çok askeri emekliye sevk ettiler. Yine giderayak, kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilen ve yaş sınırı tutmadığı için emekli maaşı alamayan pek çok asker mağdurdu. Bunun sebepleri malum. Şimdi bunda da değişiklik yapıyorlar. 25 hizmet yılını emekli maaşının bağlanması için yeterli görüyorlar.

Gideceklerini kabul ediyorlar, onların çekildikleri dönem itibariyle, yeni dönem içinde, hem orada mevcudiyetlerini artırma gayreti hem de kalanların başına bir iş gelmesin, ihraç edilirlerse dava yolu açılsın, emekliye ayrılırlarsa da parasız kalmasınlar, emekli maaşı da bağlansın diye yasa çıkarmak istiyorlar."