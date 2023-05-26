Hukukçu Figen Çalıkuşu, seçim öncesi bilgilendirmeler ve uyarılarda bulundu: İkamet izniyle oy kullanılamaz!
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna sayılı günler kaldı. Sandık güvenliğine ilişkin tartışmalar sürerken, müşahitler ve seçmenlerin nelere dikkat etmesi konusu önem arz ediyor. Bunun yanında sığınmacıların ikamet izin belgesiyle oy kullanamayacağı yasada açıkça belirtilirken konuya ilişkin uyarılar yapılıyor. Cumhuriyet, sandık güvenliğine ilişkin merak edilenleri Hukukçu Figen Çalıkuşu ile konuştu.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna sayılı günler kala sandık güvenliğine ilişkin tartışmalara ilişkin hukukçu Figen Çalıkuşu ile konuştuk. Çalıkuşu, “Tüm sandıklarda görevlilerin eksiksiz olarak sağlandığını bilmemiz lazım. Güvenilir olması gereken müşahitlerde ise müşahit kartı rahatlıkla herkese verebiliyordu. Müşahitlere araç temin edilirse çok önemli bir konu. Müşahitlerin oy pusulası giderken araca binme hakkı var ama almama yönünde bir dayatma olabilir. Arkadan bir araçla takip etmeleri yine onların hakkı dahilinde” dedi.
BU RAKAMLARA DİKKAT
Çalıkuşu, yabancı uyruklu kişilere ikamet izni belgesiyle oy kullandırılmaya çalışıldığı iddialarına ilişkin “İkamet izni belgesi oy kullanmak için geçerli bir belge değildir. Kesinlikle kimlik kartları görülmeli. 99 ve 98 ile başlayan yabancı kimlik numaralı geçici korunma altına alınmış sığınmacılar oy kullanamıyor. Türk vatandaşı olanlar oy kullanabilirler” dedi.
(Figen Çalıkuşu)
ZARF VE PUSULAYA KONTROL
Çalıkuşu, “Oylar sayılırken sandık başında bulunmak yasal hakkımız. Tutanaklardan bir fotokopi alalım, itiraz da edebilirsiniz. Yurtdışı oylarının altında nokta vardı. Mühür tam Tayyip Erdoğan’ın arkasına vurulmuş gibi birtakım tartışmalar vardı. İtirazlara yer vermemek için arkasına çevirip bakalım. Sandık kurulunun mührü olması gerekiyor. Sandık kurulunun mührü yoksa hemen o mührü vurulmasını isteyelim. Onlara mühürsüz oyları geçerli saydıracak bir imkân ve ortam yaratmamak adına mühür var mı kontrol edelim” uyarılarını yaptı.
YSK’nin 2018 ve 2023 seçimlerinin sonuçlarını internet sitesinden açıklamadığını söyleyen Çalıkuşu, “Milletvekilleri mazbata almasına rağmen, YSK sonuç açıklamayınca hem milletvekili hem bakan olma gibi bir garabet gizlenmiş oluyor. YSK sonuç açıkladığından itibaren 3. günde milletvekillerinin yemin etmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.
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