Hukukçular değerlendirdi: ‘Anayasa hiçe sayıldı’

Yayınlanma: 31.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.01.2024 - 04:00

Hukukçu Turgut Kazan, “Anayasa, Meclis uygulamasıyla hiçe sayıldı. Meclis, ‘Anayasayı tanımıyoruz’ kararı verdi. Bir Meclis, yukarıdan talimat geldiği için Anayasa’yı ayaklar altına alamaz. Anayasa Mahkemesi’nin ‘ihlal’ kararı verdiği bir hüküm Meclis’te okutulamaz. Bu bir operasyondur. Tek adamın talimatıyla, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ile Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin danışıklı operasyonuna Meclis de katılmış oldu. Anayasa Mahkemesi’ne karşı müthiş bir ittifak oluşturuldu. Bu bir Anayasa ihlalidir” dedi.

‘ÇÖZÜM YOLU ARIYOR’

Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk de sürece ilişkin, “Atalay’ın avukatları tekrar AYM’ye başvuracaktır. Mahkeme de tekrar ihlal kararı verir. O ihlal kararı artık yerel mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Yeniden ihlal kararı verilirse, Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’ndaki aynı süreç işleyecek ve milletvekilliğine geri dönecektir. Ancak, düşürülmeden önceki aynı süreç yaşanırsa yargı krizi devam etmiş olur” dedi.

“AKP kendince bir çözüm yolu arıyor” diyen Yücetürk, “AKP, Yargıtay’ı süreçten çıkarmaya çalışıyor. Yani, Atalay için tekrardan ihlal kararı çıkarsa ve milletvekilliği düşerse bunun Yargıtay 3. Dairesi tarafından değil, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilip yeniden yargılama süreci başlatılır. AKP, süreci bu şekilde aşmaya çalışıyor olabilir” ifadelerini kullandı.