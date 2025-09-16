Hukukçular, kurultay davasının ertelenmesini Cumhuriyet’e değerlendirdi: ‘Davanın hâlâ sürmesi garabet’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçildiği 38. olağan ve 21. olağanüstü kurultayları iptal davasının 4. duruşması dün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme; davacılar vekilinin tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğinden karar verilmesine yer olmadığına ve CHP’de yapılması beklenen 22. Olağanüstü Kurultay ile İstanbul İl Olağanüstü Kongresi’nin beklenmesine ara kararı verdi.

‘BU HALİYLE SONU ÇLANACAKTIR’

Duruşmanın ardından basına açıklamalarda bulunan CHP vekili Av. Çağlar Çağlayan; “Davanın haksız olduğu ortaya çıkmış oldu. Bu haliyle sonuçlanacaktır bu dava. Kurultayımızı yapacağız. Eksiklik vardı dosyada. Ertelenmesi gerekiyordu. Kurultayın da beklenmesi gerekiyordu. O yüzden normal bir karar” değerlendirmesinde bulundu.

‘MAHKEME KARARI YERİNDEDİR’

Hukukçular kurultay davasının ertelenmesini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, mahkemenin ara kararının yerinde olduğunu belirterek; “Öncelikle davayı reddeden hukuk mahkemesi dosyasını istemesi, hukuk muhakemesi kanunu gereğidir. Varsa bütün hukuk davalarının da bu dosyada birleşmesi gerekir. Öte yandan daha önce tedbir talebi reddedildiği için herhangi bir değişiklik olmadığından hatta olağan kurultay seçim sürecinin de başlamış ve YSK tarafından da kabul edilmiş olması karşısında tedbir talebinin verilmemesi de isabetlidir. Ayrıca önceki ara kararında ceza yargılamasını bekletici mesele sayan mahkeme bu kez AYM kararından sonra davaya bakacak olan asliye ceza mahkemesindeki dosyayı istemesi de yerindedir” dedi.

‘DAVANIN ALTI BOŞ’

Seçim öncesi herhangi bir şekilde delege üzerinde etkileyici hareketlerin “Seçim Kanunu”nun “haksız oy teminini” düzenleyen 152. maddesi kapsamında değerlendirilebileceğini vurgulayan Aktan; “Siyasi Partiler Kanunu’nun (SPK)112. maddesiyle ilgisi bulunmamaktadır. Ceza mahkemesinden mahkumiyet çıkması ve seçimi etkileyecek ölçüde olması halinde ancak asliye hukuk mahkemesi o kongre aleyhine karar verebilir. Daha ceza mahkemesi sonuçlanmadığından bekletici mesele yapılması yerindedir. Ancak seçimin hukuka uygun SPK kapsamında yapıldığı kamuoyuna yansıyan bilgilerden anlaşılmaktadır. Nitekim Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi de ret kararı vermiştir. Dolayısıyla daha önce de ifade etmiş olduğumuz üzere davanın altı boş, CHP’nin olumsuz anlamda gündemde tutmak amacıyla hareket edildiği düşünülmelidir” ifadelerini kullandı.

‘BEKLEDİĞİM BİR KARARDI’

Duruşmayı takip eden isimlerden olan Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu ise “Beklediğim bir karardı. Ceza davasını bekletici mesele yapması gerekçesiyle ertelenmesini bekliyordum. Burada söylenmesi gereken, bu davanın hâlâ sürüyor olmasındaki garabet. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kapsamındaki bir konuyu mahkemenin hâlâ dernek kurultayı gibi görmesi yanlış. Davanın konusuz olarak kalması da yüksek. Görevsizlik kararı vermesi gerekiyordu. Asliye hukukun da seçim yargısına giren bir konuda karar vermemesi gerekiyor. Yoksa YSK’yi kapatalım o zaman” diye konuştu.