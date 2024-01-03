Hukukçulardan gericilerin 'hilafet' çağrısına tepki: Yasalara aykırı

Yayınlanma: 03.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.01.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın konuşma yaptığı, Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve TÜGVA’nın katılımcı olduğu yürüyüşe katılanlar hilafet bayrağı açtı. “Hilafet” çağrılarına ve Tevhid bayrağı taşınmasına tepki gösteren Ege Akersoy isimli üniversite öğrencisi ise tutukladı.

‘YASALARA AYKIRI’

Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan “Hilafet gösterisi yapılması en azından toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırıdır. Yargı, yargı olmaktan çıktı, iktidarın cezalandırma aracına dönüştü” dedi. Kazan “Bu bir hilafet gösterisidir. Cumhurbaşkanı’nı açıklamaya çağırmak gerekir. ‘Bu hilafet gösterisinin siz neresindesiniz? Çünkü başrol oyuncusu sizin takım’ diye sormak gerekir” diye konuştu. Siyaset Bilimci Cangül Örnek, yürüyüşün rövanşist bir tutumu olduğunu söyledi. Suudi Arabistan’da Süper Kupa krizine dikkat çeken Örnek şöyle konuştu: “Türkiye’de İslamcılık, her zaman rekabetçi ve rövanşist olmuştur. Suudi Arabistan’daki maçın yapılmaması sonrasında düzenlenen yürüyüşteki motivasyonda ve sonrasındaki reklam çalışmalarında da bunun dışa vurumu gözüküyor.”

‘ÇİFTE STANDART’

Hilafet çağrısının kabul edilemeyeceğini de belirten Örnek “Bu bir talep değil suçtur. Cumhurbaşkanı da bu sürecin doğrudan tarafı. Halkın gayrimeşru olan bu talebe karşı çıkması ise meşrudur. Savcıların da hukuken harekete geçmesi gerekiyor. Sol böyle bir eylem yapsa tutuklamaları, gözaltıları konuşuyor olurduk. Bu çifte standart” dedi. İzmir Barosu İstanbul’da hilafet bayrakları açılmasına karşı çıkan üniversite öğrencisinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ”Laik cumhuriyete başkaldıran zihniyetin temsilcileri hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Yıllardır ısrarla gericileri koruyan ve kollayan, ülkede şeriat düzenini egemen kılmayı amaçlayan güçlerin bilmesi ve anlaması gereken gerçek şudur: Başaramayacaksınız! Cumhuriyeti ve cumhuriyet değerlerini savunmaktan vazgeçmeyeceğiz”

