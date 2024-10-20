Hükümet konağı yapım işleri yine Erdoğan’la imam hatibe giden Gürsoy’a gitti

Yayınlanma: 20.10.2024 - 02:26

Güncelleme: 20.10.2024 - 02:27

İstanbul Valiliği’ne bağlı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, 6 Eylül’de Beyoğlu Hükümet Konağı’nın çevre düzenleme, sulama, aydınlatma ve otopark güvenlik sistemi yapımı için ihaleye çıktı. İhaleyi 28 milyon 916 bin TL’ye Erdoğan’ın imam hatip lisesinden arkadaşı Hasan Gürsoy’un şirketi Gürsoy Grup isimli restorasyon şirketi aldı. Şirket mart ayında Beyoğlu Hükümet Konağı’nın 23.9 milyon TL’lik çevre düzenleme ihalesini almıştı.

OKÇULAR VAKFI’NI ÜSTLENDİ

Şirket 2019 yılından bu yana 10 kamu ihalesine imza attı. Söz konusu ihalenin toplam sözleşme bedeli 450 milyon 654 bin TL. Hasan Gürsoy’un şirketleri, ülke genelinde birçok tarihi yapının restorasyonunu üstlendi. Gürsoy, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü, Süleymaniye Camisi, Galatasaray Üniversitesi, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı’nın restorasyon işlerini yaptı. Ahlat Köşkü ve Çamlıca Camisi gibi milyonlarca liralık projelerin yapımını üstlenen Gürsoy’un şirketleri, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından kullanılan Okçular Tekkesi’nin de restorasyonunu yaptı.