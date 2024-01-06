Hulki Cevizoğlu'nun Erdoğan’la aynı karede gözükmek için yaptığı hareketler sosyal medya gündeminde!
AKP Milletvekili Hulki Cevizoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı kareye girmek için verdiği mücadele, sosyal medyada gündem oldu.
6 bin 992 yeni polis memurunun göreve başlaması ve bin 573 yeni aracın hizmete alımı için düzenlenen tören, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda yapıldı.
Tören sonundaki fotoğraf çekimine ise AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu damga vurdu.
Cevizoğlu, Erdoğan'la aynı kareye girebilmek için büyük çaba sarf etti. Ancak Cevizoğlu, tüm uğraşlarına rağmen fotoğraf çekiminde Erdoğan’ın yanında yer alamadı.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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