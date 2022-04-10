Hulusi Akar'dan mayın açıklaması: Karadeniz’e savaş gemilerini sokmayacağız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadeniz’de ortaya çıkan mayınların NATO gemilerinin bu bölgeye girmesi için bırakılmış olabileceğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AKP’nin hafta içi yapılan MKYK toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz’de bulunan mayınlarla ilgili bilgiler verdi.
Akar, Karadeniz'deki mayınlarla ilgili olarak “Karadeniz’deki mayınları kim bıraktı, bilmiyoruz. Rus yapımı ama hangi ülke bıraktı araştırılıyor. 400 civarında mayın olduğu haberleri çıkıyor" dedi. Akar, Bulgaristan ve Romanya makamlarıyla görüştüklerini, bu iki ülkenin de arama çalışmaları yaptığını belirtti.
Mayınların kasıtlı bırakılmış olabileceğinden şüphelendiklerini söyleyen Akar şöyle devam etti:
"Belki 'NATO’ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz’e girmesi için bir plan dahilinde bırakılmış olabilir’ diyenler de var. Bizi sıkıştırmak için. Ama biz Montrö kurallarına bağlı kalacağız. Karadeniz’e savaş gemilerini sokmayacağız. Karadeniz’in savaşa çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu mayınlar halatından kopunca normalde kendini kilitliyor. Ama imha edilen mayınlarda böyle bir sistemin olmadığını gördük. Yani bilerek böyle bırakılmış olabilir mi? Araştırıyoruz."
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