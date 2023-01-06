Hulusi Akar'dan yanıt bekleniyor! Van'da 'askerlerden sığınmacı kadına tecavüz' iddiası
Van’ın sınır ilçesi Saray’da 2 sözleşmeli erin, Afgan sığınmacı bir kadına tecavüz ettikleri gerekçesiyle tutuklandıkları iddia edildi. HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, konuyu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sormak üzere Meclis gündemine taşıdı.
HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Van’ın sınır ilçesi Saray’da 2 sözleşmeli erin, Afgan sığınmacı L.M.’ye tecavüz ettikleri gerekçesiyle tutuklandıkları iddiasını Meclis gündemine taşıdı.
Işık, konuya ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Saray ilçesinde sığınmacı bir kadının 2 sözleşmeli er tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddialarının kamuoyuna yansıdığını belirten Işık, şu ifadeleri kullandı:
"Van’ın Serav (Saray) ilçesinde 2 Ocak’ta 17 Bangladeşli uyruklu mülteci ve L.M. askerlerce gözaltına alınmış, karakolda kadın görevlinin bulunmaması nedeniyle 2 sözleşmeli er, L.M.’nin üstünü aradıktan sonra L.M’yi gözetleme kulesine zorla götürerek tecavüz etmiş, L.M.’nin çığlık atması ve başka askerlerin yardıma gelmesiyle birlikte tecavüzcü askerlerin yakalanıp tutuklandığı ifade edilmektedir."
Muazzez Orhan Işık, Bakan Akar'ın yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti:
- Van’ın Saray ilçesinde 2 Ocak 2023 tarihinde mülteci bir kadına yönelik sözleşmeli erlerin tecavüz iddiası hakkında bakanlığınızın yürüttüğü bir soruşturma mevcut mudur? Bu vakadaki tecavüzcü askerlerin hiyerarşik olarak bağlı olduğu üsleri bu soruşturmaya dahil edilmiş midir?
- Mülteci geçişleri sırasında mültecilere yönelik taciz, tecavüz ve istismar vakalarının yaşanmaması amacıyla hangi tedbirler alınmaktadır?
- 2002-2023 yılları arasında asker üniforması taşıyanların; askerlere, halka, mülteci ve sığınmacılara taciz, tecavüz, istismar, işkence ve kötü muamele uyguladığı iddiasıyla görevden uzaklaştırılan asker sayısı kaçtır? Bu kişilere uygulanan diğer yaptırımlar nelerdir?
- 2002-2023 yılları arasında mülteci ve sığınmacılara yönelik yaşanan taciz, tecavüz, istismar, işkence ve kötü muamele vaka sayısı kaçtır? Vakaların tespiti ve verilerinin derlenmesi amacıyla hangi çalışmalar yürütülmektedir?
- Mülteci geçişlerinin olduğu sınır bölgelerinde kadın mültecilere yönelik üst arama ve benzeri diğer işlemler için kadın görevlilerin istihdam edilmesi yönünde bir çalışma başlatacak mısınız?
- Askerlikte istismar ve taciz iddialarını dikkatle ve ivedilikle inceleyen bir mekanizma kurulacak mıdır?
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