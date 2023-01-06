Hulusi Akar'dan yanıt bekleniyor! Van'da 'askerlerden sığınmacı kadına tecavüz' iddiası

06 Ocak 2023 Cuma, 15:46

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Van’ın sınır ilçesi Saray’da 2 sözleşmeli erin, Afgan sığınmacı L.M.’ye tecavüz ettikleri gerekçesiyle tutuklandıkları iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Işık, konuya ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Saray ilçesinde sığınmacı bir kadının 2 sözleşmeli er tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddialarının kamuoyuna yansıdığını belirten Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Van’ın Serav (Saray) ilçesinde 2 Ocak’ta 17 Bangladeşli uyruklu mülteci ve L.M. askerlerce gözaltına alınmış, karakolda kadın görevlinin bulunmaması nedeniyle 2 sözleşmeli er, L.M.’nin üstünü aradıktan sonra L.M’yi gözetleme kulesine zorla götürerek tecavüz etmiş, L.M.’nin çığlık atması ve başka askerlerin yardıma gelmesiyle birlikte tecavüzcü askerlerin yakalanıp tutuklandığı ifade edilmektedir."

Muazzez Orhan Işık, Bakan Akar'ın yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti: