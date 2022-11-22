Bakan Derya Yanık'tan göçmenlere yardım açıklaması: Türkiye yaklaşık 45 milyar dolar harcamıştır

22 Kasım 2022 Salı, 19:41

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Programı'nın 4'üncü fazının imza törenine katıldı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'un da katıldığı imza töreninde konuşan Bakan Yanık, özetçe şöyle konuştu:

Ülkemiz, Suriye'deki çatışmaların başlangıcından bu yana, tarihsel birikiminin de gereği olarak, insani sorumluluk duygusuyla hareket etmektedir.





2'nci Dünya Savaşından sonra yaşanan en büyük göç dalgasına sebep olan bu savaşta Türkiye, sığınmacılara yönelik insani yardım çalışmalarına uluslararası toplumun verdiği desteğe nispetle daha yüksek bir oranda katılmış ve kendi öz kaynaklarından yaklaşık 45 milyar dolar harcamıştır.





Bu bakış açısını Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle de özetleyecek olursak; bizler, "Hiç kimseyi etnik kimliği, dini, kültürü sebebiyle geri çevirmedik. Tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın yüklediği bu görevi bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz.

"UKRAYNA’DAN BİR GRUP ÇOCUĞUMUZU ÜLKEMİZE KABUL ETTİK"

Bakan Yanık konuşmasının devamında, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Türkiye'ye getirilen çocuklara değinerek, "Türkiye'nin, dünyada eşi az görülen bu iyilik geleneğini, son olarak Rusya-Ukrayna savaşında da sürdürmesi ve bu yönde olağanüstü gayreti için Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm dünya çocukları ve insanlık adına buradan şükranlarımı arz ediyorum. Dün itibarıyla Ukrayna’dan bir grup çocuğumuzu ve onların beraberinde refakatçilerini ülkemize kabul ettik ve onları bir anlamda güvenliğe eriştirmiş olduk. Çalışmalarımızda yanımızda yer alan Avrupa Birliği’yle iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.