Hüseyin Baş: Lazım olan, Cumhurbaşkanı'nın görevden affı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 20:28

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, daha önce yaptığı bir konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, “Affet Türkiye” mesajıyla bugün sosyal medya hesabında paylaştı.

Baş, videoda şunları söyledi.