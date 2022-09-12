Hüseyin Baş: Lazım olan, Cumhurbaşkanı'nın görevden affı
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Cumhurbaşkanı, haberlerde af istiyor. Diyor ki ‘Bedelli affı, öğrenci affı, vergi affı’... Bu ara af gündemde. Halbuki lazım olan, Cumhurbaşkanı’nın görevden affı. Bir afla bütün meseleleri çözüyoruz” dedi.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, daha önce yaptığı bir konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, “Affet Türkiye” mesajıyla bugün sosyal medya hesabında paylaştı.
Baş, videoda şunları söyledi.
- Cumhurbaşkanı, haberlerde af istiyor; diyor ki ‘Bedelli affı, öğrenci affı, vergi affı’... Bu ara af gündemde. Halbuki lazım olan, Cumhurbaşkanı’nın görevden affı. Bir afla bütün meseleleri çözüyoruz.
Video Haberler
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Türbanın şekline de karıştı!
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı
- Büyükelçi Mercan'ın adı dosyada...
- ATM'de açık buldu, milyoner hayatı sürdü!
- İmamoğlu'nun 'kaza' günü nerede olduğu ortaya çıktı