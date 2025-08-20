Hüseyin Baş'tan Murat Çalık'a ziyaret: O sözleri beni derinden etkiledi

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, 154 gündür tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ı İzmir Buca Kırıklar Cezaevi'nde ziyaret etti.

''SÖZLERİ BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ''

Baş, ziyaret sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi:

''Sayın Murat Çalık'ın burada hala tutuklu olması ne vicdanen ne hukuken kabul edilebilir bir şey değil. Şu ifadeleri çokça tekrarladı beni de derinden etkiledi: 'Biz vatan için, devlet için, topluma hizmet etmek için çalıştık. Bugün de buradayız, bu da görevin bir parçası' dediler. Kimseden vicdan ve merhamet dilendiğimiz yok. Biz herkesten hukukun sınırları içerisinde kanuna uygun kararlar vermelerini bekliyoruz.''