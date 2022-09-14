Hüseyin Baş'tan Muharrem İnce'ye sürpriz ziyaret

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sürpriz bir şekilde BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'la bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2022 Çarşamba, 09:36
Hüseyin Baş'tan Muharrem İnce'ye sürpriz ziyaret
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Memleket Partisi'yle ilgili Zafer Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi'yle ittifak yapılacağı iddia edilmişti. Ancak İnce, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş için "Hiç tanışmadım" dedi.

SÜRPRİZ BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ

İnce'nin bu sözlerinin ardından ise Hüseyin Baş tarafından İnce'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi.

Baş "Nasıl başladı / Nasıl bitti" diyerek iki fotoğraf paylaştı.



Muharrem İnce Hüseyin Baş Memleket Partisi

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