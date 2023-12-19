Hüseyin Özkahraman aday adaylığını açıkladı
CHP'nin Bahçelievler eski ilçe başkanı Diş Hekimi Dr. Hüseyin Özkahraman, Bakırköy Belediye Başkanı aday adaylığını açıkladı.
Diş Hekimi Dr. Hüseyin Özkahraman, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Bakırköy Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.
Özhakhraman, adaylığını şu sözlerle açıkladı:
"Kırk yıldır sağlık hizmetlerinde aktif olarak çalışan bir diş hekimi olarak bu ilçede yaşayan, çamurunu, tozunu, yokluğunu, yoksulluğunu içeriden gözlemleyen bir yurttaş olarak belediye başkanlığımızda, çalışmalarımız hizmet ve insan odaklı olacaktır. Karar süreçlerinin her aşamasında mahallelerden başlayarak, halkın yönetime doğrudan katılacağı bir yönetim anlayışıyla Bakırköy’e hizmet vereceğiz.
Bakırköy’de yaşayan tüm kent halkı; memleketi, inancı, dili, dini ne olursa olsun bizim nazarımızda eşittir. Belediye hizmetlerini, hiçbir ayrım gözetmeksizin, her mahalleye ve herkese eşit, adaletli bir şekilde dağıtacağız. Bakırköy’de birlikte üretecek, birlikte yöneteceğiz. Tabi ki hazır olan, alanında yetkin çok deneyimli bilim insanlarının da olduğu bir ekip ile…"
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