İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bugün artık iktidar olmaya çok daha yakınız

Yayınlanma: 07.09.2024 - 13:34

Güncelleme: 07.09.2024 - 13:45

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Tüzük Kurultayı'nın 2'inci gününde konuşuyor.

İmamoğlu'nun konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

Bugün dünden daha demokratik daha katılımcı özgürlükçü bir partiye uyandık. Bugün artık iktidar olmaya çok daha yakınız. Bir kez daha partimizin iktidarı ne kadar hak ettiğini gösteren çok demokratik, çok seviyeli çok değerli bir kurultay yaşadık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Türkiye’yi de daha demokratik daha özgür kılacak parti de biziz. İşte o yüzden bugün bu salonda Türkiye’nin dört bir yanından gelen partimizi daha demokratik daha özgür daha katılımcı yapan iradenin sahibi yol arkadaşlarımla yoldaşlarımla birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanının yaşıyorum. Sizler dava arkadaşlarımızsınız. Bizler hep beraber çok güçlüyüz.

İstirham ediyorum Cumhuriyet Halk Partililer sadece geleceğe bakın. Sadece gelecek için ne yapacağınızı düşünün ve o adımları adın. Çünkü maalesef ülkemiz büyük sorunlarla karşı karşıya, çok ama çok büyük sorunlarla. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına köklü kurumları zayıflamış bir devletle, çökmüş bir adalet ve eğitim sistemiyle, demokratik dünyadan uzaklaşmış ülke ile, yarısı yoksulluk sınırının altına mahkum edilmiş bir nüfus ile girdik. Bu büyük ülkede kimse yaşadığı hayattan memnun değil. Bu benim içimi yakıyor.