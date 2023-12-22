İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: En çok metroyu biz yaptık

Yayınlanma: 22.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.12.2023 - 03:00

Harbiye Cemal Reşit Rey Salonu’nda (CRR) düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, “Dünyanın aynı anda en çok metro yapan şehriyiz. Bu tabii manipüle ediliyor. Farklı kavramlara taşınmaya gayret ediliyor. Ama ben diyorum ki: Allah aşkına tren orada, metrolar burada, metro şantiyelerimiz orada. Görmek isteyeni gezdirelim, görsünler” dedi.

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Görevi devraldığımızda, durmuş 10 tane metro hattı ve yerin altında çalışan çok az sayıda, çok az yani sayısı bile söylenmeyecek az sayıda bir şantiyeyi devraldık. Biz şimdi ise dönem dönem 12 bin, 13 bin, 14 bin insanın aynı anda metro inşaatlarında çalıştığı dönemleri bu şehre yaşattık. Onun için gurur duyuyoruz. En çok metro yapan şehir olmak önemli bir şey.”

