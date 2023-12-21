Ekrem İmamoğlu 'malum vakıf' diyerek duyurdu: TÜGVA'ya yurt yapılsın diye verilmişti, çürümeye terk edildi!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 20:37

Güncelleme: 21.12.2023 - 20:38

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu paylaşımında, "İBB’nin milletin vergisiyle satın aldığı bina, malum vakfa devrediliyor, sonrasını dikkatle izleyin. Biz İstanbul’u işte bu zihniyetten devraldık, 16 milyon İstanbullu ile o kötü akıldan korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YURT YAPILSIN DİYE VERİLDİ ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Konuya ilişkin çürümeye terk edilen binanın önünde açıklamalarda bulunan İBB Emlak Şube Müdürü Nail Güler ise şunları aktardı:

"Burası 2018 yılında kamulaştırma nedeniyle İBB mülkiyetine geçmiş bir yer. Kamulaştırma sonrasında İBB Meclis'i burasının Türkiye Gençlik Vakfı'na tahsisi kararını almış. Bu karar 12.12.2018'de yine belediye encümeninin almış olduğu kararla TÜGVA'ya tahsis edilmiş.

Tespit çalışması Emlak Müdürlüğü tespit birimi tarafından yapılmış ve 'boş ve kullanılmaz' durumda olduğu görülmüş. Müdürlüğümüz de ilgili vakfa bir tebligatla tahsise uygun olmayan bir işlem yapıldığını belirterek tahsisin iptal edileceğini bildirmiş. Vakıf pandemi koşullarını ileri sürerek restorasyona başlayacağını bize bildirdi. Civar esnafı ve vatandaş rahatsız edici bir halde kullanımına devam edildiğini bildirince biz yeniden bu konuyu hem vakfa bir ihtarname çektik hem de Nisan 2022'de Meclis'te görüşülerek bu tahsisin iptali talebini Meclis'e ilettik. O gün bu gündür bu talep Meclis'te sonuçlandırılmış değil, beklemedeyiz.

İBB Meclisi'nden 2018 yılında vakfa yapılmış olan tahsisin iptali ve buranın İBB tasarrufuna iadesini istiyoruz. "

Ayrıca bölge halkı yarısı tarihi eser olarak nitelediği yapı için dönüşüm talebinde bulunurken esnaf ise yapının çatısının uçtuğunu, yangın çıktığını ve çökme tehlikesi olduğunu söyledi.