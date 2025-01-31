İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında süren iki dava ve en az 12 soruşturma bulunuyor: ‘Duvar üzerlerine yıkıldı’

Yayınlanma: 31.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 31.01.2025 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında son 11 günde açılan iki soruşturma kapsamında bugün saat 10.00’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade verecek.

İmamoğlu, ifadesini terör savcısının alacağını açıklarken başsavcılığın söz konusu soruşturmalarla ilgili ifade vermesi için İmamoğlu’na çağrı kâğıdı gönderdiği ve avukatının arandığı belirtildi.

İmamoğlu’nun ifade vereceği ilk soruşturma, 20 Ocak’ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri sebebiyle konuşmasından 80 dakika sonra açılan “tehdit” ve “terörle mücadelede görev olan kişileri hedef gösterme” soruşturması.

İmamoğlu’nun bugün ifade vereceği bir diğer soruşturma ise geçen pazartesi “Turpun Büyüğü” adlı basın toplantısında İBB ve CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalara atandığı gerekçesiyle ismini kamuoyuyla paylaştığı bilirkişiye yönelik başlatılan soruşturma. Basın toplantısının hemen ardından İmamoğlu, “bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanın etkilemeye teşebbüs edilmesi” iddiasıyla ikinci bir jet soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmaların yanında İmamoğlu’nun mevcut olarak yargılandığı iki ayrı davada ise yargı süreci sürüyor.

‘MİLLET BÜYÜKTÜR’

Sosyal medya hesabından dün 10 dakikalık video yayımlayan ve bugün ifade vereceğini hatırlatan İmamoğlu, “‘Sizin bu milletin evlatlarına yaşattığınız adaletsizlikleri biz sizin evlatlarınıza yaşatmayacağız! Çünkü bizim iktidarımızda yargı bağımsız olacak’ dedim diye ifade vereceğim. Hazırladığı sahte raporları ifşa ettiğimiz bilirkişiyi milletimize anlattığım için ifadem alınacak. Bu tarihi ifşa bize tezgâh kuranları büyük paniğe uğrattı. Çünkü kötülük duvarının kilit taşını yerinden söktük. O duvar oyun kuranların üzerine devrildi. Sadece benden ifade alınmayacak, benim gibi düşünen 10 milyonlarca vatandaşımızdan ifade alınacak. Endişeniz olmasın. Millet büyüktür. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” diye konuştu.