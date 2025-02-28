İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Yola çıkıyoruz’ diyerek cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: Hezimet yaşayacaklar

Yayınlanma: 28.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2025 - 04:25

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı önseçimin tek adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Ankara’da adaylığının ilk konuşmasını yapmak için partisinin genel merkezinde “Gel, seç, tarihe geç” sloganıyla yapılan önseçim toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti yönetimi, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları toplantıyı salondan takip etti. Önseçime aday olmayacağını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş toplantıya katılmadı. İmamoğlu tüm partililerin alkışlarıyla ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganıyla kürsüye çağrıldı. Tarihte ilk kez bir partinin üyeleriyle cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini vurgulayan İmamoğlu, konuşmasında özetle şunları söyledi:

Onları göndermeyi bekliyorum: Utanç verici. Bunlar normal işler değil. Bunu sürdüremezler. Sürdüremeyeceklerini biz göstereceğiz. Türkiye’de her şey çok hızlı değişir. O sandık eninde sonunda milletin önüne gelecek. Siyaseti dizayn etmeye çalışan başta cumhurbaşkanı ve bu yönetim anlayışı, o gün görecek ki Türk milletinin kafasında hiçbir şeyi dizayn edememişler. Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar. Birkaç sene çabuk geçer. Zannediyorlar ki karşılarında pes edecek bir insan grubu var. Onlara güle güle demeyi, göndermeyi dört gözle bekliyorum.

Hatamızdan iktidar olamadık: Milletin kabahatinden değil, kendi eksiklerimizden iktidar olamadık. Biz iktidar olamayınca ülkemiz demokrasiden uzaklaştı. Yıllar içinde daha da otoriterleşen, ülkemizi krizlerden koruyamayan iktidarların eline düştü. İşlevsizleşmiş bir Meclis, çökmüş bir adalet sistemiyle, yarısı yoksulluk sınırı altında bir nüfusla ikinci yüz yılımıza girdik. Muhalefete tahammülsüz, eğitimi çökertmiş bu iktidarla girdik. Buna son vermek zorundayız.

Şimdi Türkiye değişecek: Milletimizi yeniden devletin sahibi kılma yolculuğuna çıkıyoruz. İki yıl önce değişmemiz gerekir demiştim. Çünkü biliyordum ki CHP değişirse Türkiye değişir. CHP değişmeye başladı. 2023 kurultayında o üzerindeki seçim sonrası çökmüşlüğü, umutsuzluğu attı. 31 Mart’tan beri Türkiye’nin birinci partisiyiz. Şimdi demeliyiz ki: CHP’de değişimi başlattık, yolumuz güçlü bir şekilde sürüyor. Şimdi sıra Türkiye’yi değiştirmekte.

Panik yaşıyor: Rakibimiz büyük bir panik yaşıyor. Çünkü onlar bugüne kadar kendini rakipsiz zannettiler. Rakiplerini kendileri belirleyebilir sandılar. Milletin onlara verdiği yetkiyi istismar etmeye başladılar. Benim hakkımda 25 yıl hapis cezası, siyasi yazsak istiyorlar. Partimize kayyum atanması için süreç takibi yapıyorlar.

Bir çift mavi göz: Sanıyorlar ki ellerindeki geçici yetkilerle milletin kararına el koyabilirler. Mahkemelerde halkın partisini durduramazlar. Zavallılar, çaresizler, acizler. CHP halkın kendisidir. Halkı durduramazsın. Kapatamazsın. Ekrem İmamoğlu da bu milletin evladıdır. Sanıyorlar ki aday yapmazlarsa kurtulurlar. Şu salonda kaç tane İmamoğlu var biliyor musunuz? Hepimizi yasaklasan ne olur? Bu memleketin her bir şehrinden bir İmamoğlu karşına dikilir. Buradaki her bir insan bizim cumhurbaşkanı adayımızdır. Buradaki kararlı gözlerde o bir çift mavi gözdeki kararlılığı görebilirsiniz.

Sandıksız yönetemezler: Bizim tek hayalimiz var. Bir avuç insanın yerle bir ettiği devlet yapısını, hukuku, eğitimi yeniden inşa etmek. Bu yola kendime güvendiğim kadar size güvendiğim için çıkıyorum. Bütün engelleri, bedelleri birlikte göğüsleyeceğiz. Birlikteliğimizi cümle âleme göstereceğiz. Ülkeyi seçimsiz, sandıksız yönetme hedefi kuruyorlar. Bu fırsatı vermeyeceğiz. Gerçek bir demokrasi şöleni yaşayacağız. 23 Mart’ta iktidar yolculuğuna çıkıyoruz.

Yükü omuzlama vakti: Milletimize sesleniyorum. İçinizi ferah tutun. Şafak söküyor. Uzun ve zahmetli bir yola çıkıyoruz. Derdimiz Türkiye, davamız milleti özgür kılmaktır. Yükü omuzlama vakti gelmiştir.

Parlamenter demokrasi: Birilerinin koltuk ihtirası ve yargı kumpası varsa bizim insanımızın da vicdanı ve tahmin edemeyecekleri kadar güçlü hafızaları var. Milletimiz egemenliğin gerçek sahibi olduğunu gösterecek. Erdoğan bu koskoca ülkeyi kendi başına yönetemedi. Bürokratik bir oligarşi oluşturuldu. Türkiye’yi bir an önce parlamenter demokrasiye kavuşturmalıyız.

Kararlıyız, başaracağız: Milletimizi bu zamanı dolmuş iktidarı değiştirmeye davet ediyoruz. Kurtuluş yok tek başına haydi şimdi hep beraber görev başına. Başaracağız. Kararlıyız. Türkiye kazanacak.

'ULUSAL DEĞİŞİMLERİN TARİHİNİ SEN YAZ'

Toplantının açılışın konuşmasını yapan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ülkenin yeni bir düzene ihtiyacı olduğunu belirterek “Kimse güvende değil. Yenidoğan bebekler hastanelerde çetelerin ellerine terk edilmiş. Tatile giden çocuklar depremde, yangında can veriyor. Üniversiteye okumaya gitmiş gençler kalacak yer bulamıyor. Kadınlar; evde, sokakta, işte şiddetin her türlüsüne maruz kalıyor, ölüme terk ediliyor. Engelliler yok sayılıyor. Ekonomik ve sosyal güvenceden yoksul bırakılan emekçiler ve emekliler açlığa mahkûm edilmiş. Rantçı ekonomi politikaları sonucunda üretemez hale gelmiş olan çiftçi, KOBİ, küçük, büyük bütün sanayici kaderine terk edilmiş halde” dedi. Türkiye’ye “Gelin seçin ve tarihe geçin” çağrısı yapan Böke, “Gel, partiye üye ol. Ol ki bu yolculuğa ortak ol. Seç, bu yolculuğun sahibi ol. Gel ve seç ki bu büyük ulusal ve küresel dönüşümlerin gerektirdiği değişimlerin tarihini sen yaz” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise “Cumhurbaşkanı, bu ülkenin birinci partisine açık açık aleni bir şekilde tehdit ediyor” tepkisini gösterdi. Başarır, “Ordu gibi kutsal bir kurumdaki komutanlarımız, Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu ülkenin ana muhalefet partisinin liderine dava açamaz. Siz o genç teğmenleri koruyun, bu vatanı ve toprakları koruyun. Erdoğan’ı korumayın” dedi.Önseçimin tek adayı olan İmamoğlu partilileriyle yaptığı toplantıda, “O sandık eninde sonunda milletin önüne gelecek. Onları göndermeyi dört gözle bekliyorum. Yükü omuzlama vakti gelmiştir” ifadelerini kullandı.