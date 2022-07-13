Valilik paylaşıp sildi: 15 Temmuz videosunda İmamoğlu mitinginden görüntüler yer aldı

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 15 Temmuz'un yıldönümü kapsamında yapılacak Saraçhane buluşması çağrısında Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı için mazbata aldığı günün görüntüleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 18:12

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Fatih Saraçhane’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı program için bir video yayınladı.

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Ali Yerlikaya 15 temmuz Twitter tweet

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