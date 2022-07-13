Valilik paylaşıp sildi: 15 Temmuz videosunda İmamoğlu mitinginden görüntüler yer aldı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 18:12

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Fatih Saraçhane’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı program için bir video yayınladı.

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