Valilik paylaşıp sildi: 15 Temmuz videosunda İmamoğlu mitinginden görüntüler yer aldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 15 Temmuz'un yıldönümü kapsamında yapılacak Saraçhane buluşması çağrısında Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı için mazbata aldığı günün görüntüleri kullanıldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Fatih Saraçhane’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı program için bir video yayınladı.
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