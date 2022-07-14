Ekrem İmamoğlu'ndan, İBB seçimleriyle ilgili konuşan Erdoğan'a: Buna cesaret edemeyecekler

14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:55

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ekonomik krize yönelik açıklamalarda bulunmuştu. İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi durumunda "İBB Başkanlığı görevinden alınabileceğini" söylemişti.

'2023 SEÇİMİNDEN SONRA İSTANBUL'UN SAHİBİ AKP OLACAK' DEDİLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, Financial Times'ta yayımlanan röportajdaki açıklamalarının hatırlatıldığı soruya da yanıt verdi.

İmamoğlu, "Türkiye'de demokrasinin tecelli edeceğini ve bu duruma kimsenin engel olamayacağını" söyledi.

Erdoğan'ın, 2021'in sonuna doğru, İstanbul'da yaptığı danışma kurul toplantılarında, "2023 genel seçimlerinden hemen sonra İstanbul'un gerçek sahibi AKP olacak" dediğini aktaran İmamoğlu, bu cümlelerin birkaç kere daha tekrar edildiğini anlattı.

'VATANDAŞIN ATTIĞI TOKATTAN SONRA'

Bunun bir tesadüf değil, niyet olduğunu anlatan İmamoğlu, "Kazanılmış bir seçimi iptal eden akıl, genel seçimden sonra bizi görevden almayı düşünebilir. Söylediğimin geçerli olup olmadığını vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum. Ama bu saatten sonra, özellikle İstanbul seçimlerinde verilen ders ve vatandaşımızın attığı tokattan sonra ne buna cesaret edecekler, ne de böyle bir sonuca sahip olacaklar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.