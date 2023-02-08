İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Twitter'a getirilen bant daraltmasına tepki

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 22:24

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 22:28

Depremzedeler seslerini Twitter’dan duyurmaya çalışırken iktidar, Twitter’a erişim kısıtlaması getirdi. Kısıtlama nedeniyle yurttaşlar VPN ile platforma ulaşmaya çalışıyor.

İktidarın sansür kararına bir tepki de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı deprem bölgesinde iken gelecek olumsuz tepkiler kamuoyuna yansımasın diye sosyal medya ve internet iletişimini kısıtlamak sadece gerçeklerden korkmak ve zayıflıktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler özgüveni yüksek kişilerden oluşmalıdır." ifadelerini kullandı.