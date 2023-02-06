Son dakika... Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş ve Soyer Hatay'a gidiyor

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer yarın Hatay’a gidiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 23:13
Son dakika... Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş ve Soyer Hatay'a gidiyor
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Türkiye'de 2 bin 316 yurttaşın ölümüyle sonuçlanan deprem felaketinin ardından CHP'li başkanlardan 'ortak' karar geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile beraber yarın Hatay'a gideceği ifade edildi.


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