Acının kalbinde provokasyon: Eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı!

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 16:37

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 21:55

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ülke genelinde milli yas ilan edildi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken; eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, deprem bölgesinde inceleme yapmaya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görünce hakaretler yağdırdı.

"İNGİLİZ UŞAĞI"

Nursel Reyhanlıoğlu, deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu'na, “Ne geziyorsun Türkiye'yi İngiliz uşağı!" sözleriyle seslendi.

AKP'li eski vekilin bölgedeki CHP'li heyete de "İngiliz uşakları" diye seslenmesi dikkat çekti.