İBB Başkanı İmamoğlu, Ahmet Türk'ü ziyaret etti: Tarihi konakta ağırladı

Yayınlanma: 16.11.2024 - 12:14

Güncelleme: 16.11.2024 - 15:57

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk’e destek ziyaretinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 Kasım günü İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk’e destek ziyaretinde bulunmak için kente geldi.

Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nda Ahmet Türk’ün yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun ile DEM Partili ilçe belediye başkanları ve çok sayıda CHP’liler tarafından karşılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, daha sonra Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Atlı Mahallesi'nde bulunan Ahmet Türk’ün evini ziyaret etti.

TARİHİ KONAKTA AĞIRLADI

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Gül Çiftçi ile Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın da eşlik ettiği ziyarette İmamoğlu, Ahmet Türk’ün tarihi evini Kasrı Kanco Konağı’nda gezdi. İmamoğlu’nun ziyareti nedeniyle Türk’ün evinde onlarca kazanda hazırlanan yemek, konuklara ikram edildi.

TÜRK: KARDEŞLİĞİ ESAS ALAN HERKESİ MİSAFİR ETMEK İSTİYORUM

Görüşmelerin ardından Türk ve İmamoğlu, gazetecilere açıklamada bulundu. Açıklamada ilk sözü alan Ahmet Türk, İmamoğlu ve beraberindekilerin ziyaretinde onur duyduklarını söyledi. Türk, şöyle konuştu:

''Bugün bizler için büyük bir onurdur. Sayın başkanımız bizi ziyaret etmek üzere Mardin'e geldiler. Kendilerine ve beraberindeki arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Gelişleri, bizleri ziyaret etmesi, bizler için büyük bir onur. Türkiye’deki gelişmeleri hepimiz dikkatle izliyoruz. Kayyum siyasetiyle bu ülkenin demokrasiye kavuşmasında imkan yok. Gönül isterdi ki, barışçıl, kucaklayıcı bir sürecin gelişmesidir. Adaletin, eşitsizliğin ortadan kalktığı bir sürecin gelişmesidir. Hepimiz demokrasiye inananlar bunu çabası içindeyiz. İnanıyorum ki, çok kısa bir sürede bu ülkede demokrasi gelir. Halklarımız kucaklaşır, ötekileştirilen politikalardan vazgeçilir. Adaletin ve eşitliğin olduğu bir düzen sağlanmış olur. Şunu da ifade etmek istiyorum, belki bu biraz kişisel bir şey, evim herkese açık. Burası İbrahim Halil sofrasıdır. Gönlünde barış yatan bu ülkede kucaklaşmayı kardeşliği esas alan herkesi misafir etmek istiyorum.''

''İMAMOĞLU İLE UĞRAŞMAYI BIRAKIN''

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

“Yapılan her kötülük tersine tepmiştir. Bunu bu ülkede en iyi Sayın Cumhurbaşkanı bilir. Başka adres aramaya gerek yok. Onun için kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Bu ülkede yapılan bütün dedikoduların sahibi de bir avuç insandır. Üzüntüm şudur; ülkedeki bütün savunuları, tezleri koca koca insanlar, sözüm ona gazeteciler ya da sözüm ona siyasetçiler bu lafları ederken, kalkıyor bir bakan, benim ‘yargı tacizi’ sözüme kafayı takıyor. Buna takmasın kafayı, örneğin gitsin sürülmüş bir hakimin feryadından dolayı onun niçin dinlenmediğini gitsin, Samsun’da hakimle ilgili yapılan başvurularla ilgili HSK’ye en azından duygusunu dile getirsin. Bıraksın Ekrem İmamoğlu ile uğraşmayı. Yargıda, hukukta dönen dedikoduları, işlemeyen hukuku sorgulasın.

''TAHMİN EDEMEDİKLERİ KADAR DİRENÇLİYİZ''

Kötülükler olabilir ama çok dirençliyiz. Tahmin edemedikleri kadar dirençli, dirayetli, milletin hakkını savunma konusunda kararlı insanlarız. Bu dönemi hiç kimse unutmayacak. Bu ülkenin güçlü barışı, huzuru ve geleceğinin en iyi şekilde olması için birbiriyle gerçekten samimi konuşan insanların inşa edeceği bir dönemin varlığı için koşuyoruz. Kararlı insanlarız, asla yılmayız, geri durmayız, geri adım atmayız. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisi; her inanca sahip, Süryanisi, Ermenisi ve bu ülkede yaşayan her vatandaşın katkı sunacağı bir birlikteliğin gerçekten bu coğrafyaya ve bütün dünyaya iyilik getireceğine olan inancımla bugün Ahmet Türk Başkanımızın evindeydik. Çok teşekkür ederiz. İnşallah böylesi bir gündemle değil, örneğin Ahmet Türk başkanımla İstanbul’da Türkiye’yi konuşmalıyız. Başka coğrafyaların gelişmesini konuşmalıyız.”