İBB Başkanı İmamoğlu, Ankara’da CHP’li belediyelere karşı atılan hamlelerle ilgili konuştu

Yayınlanma: 21.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.11.2024 - 04:00

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde CHP’li belediyelere başlatılan soruşturmalar ve Esenyurt’ta atanan kayyumun ardından Ankara’da bir dizi görüşmede bulundu. CHP genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmesi sonrası açıklama yapan İmamoğlu, “organize bir kötülükle mücadele ettiklerini” söyleyerek “Bu organize kötülüğe karşı yanıtımız topyekûn olmalı, milletimiz bilinçlendirilmelidir. Bu yönüyle milletimizle ama pazarda ama çarşıda ama birebir evlerinde ziyaret ederek güçlü bir millet cephesi tahkim edilecektir. Milletin demokratik cephesi bir zafer elde edecektir” dedi.

İmamoğlu, ilk olarak sabah erken saatlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Yavaş “Son günlerde CHP’li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık” dedi.

MECLİS’TE KONUŞULMALI

İmamoğlu sonrasında Meclis’e giderek CHP’nin grup başkanvekilleriyle görüştü. İmamoğlu, “TBMM çatısı altında bulunan ve bulunmayan siyasi partilerle ne yazık ki arzu etmediğimiz ve yaşanmasından ötürü demokrasi adına, seçme ve seçilme hakkını zaafiyete uğratması adına kayyum sürecine dair çok tepkili bir pozisyondayız. Bu gündemin ülkenin üzerinden kalkmasını çok arzu ediyoruz. Bunun da yeri elbetteki Meclisimiz” dedi. Kayyumların olmaması adına siyasi partilerin Meclis’te sürdürdüğü temaslarla ilgili bilgi aldığını belirten İmamoğlu, “Siyasi partilerin onaylarıyla bu değişikliğin yapılmasıyla ilgili güçlü bir sunumu, öneriyi yapacaklar başkanlarımız. Bu değişikliğin iyi bir değişiklik olacağına da inanıyoruz. Umarım buna hukuk, kanun ve demokratik zeminde tüm partiler, bunun ülkenin gündeminden çıkması adına çok özenli bir değişimi yaparlar” ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan istediği randevu da sorulan İmamoğlu “Bize dönüş olmadı” yanıtını verdi.

YAVAŞ’LA BİRLİK MESAJI

Son dönemde yaşananların CHP’ye organize bir saldırı olduğunu söyleyerek “Mansur Yavaş ile iki yol arkadaşı olarak her zaman dayanışma içerisinde olacağız. Birlikteyken kazandığının bilincinde olan siyasetçileriz. Bize yapılan saldırılar tesadüf değil” dedi.

81 BAŞKANDAN ESENYURT NÖBETİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle Esenyurt’ta yaptığı toplantı sonrası yerine kayyum atanan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer görevine dönene kadar Esenyurt’ta başlattıkları nöbeti sürdüreceklerini açıkladı. Bu kapsamda partinin 81 il başkanının pazar günü İstanbul’da olacağı öğrenildi. Başkanların Esenyurt Belediyesi’ne geleceği ve burada Türkiye’nin 7 bölgesini temsilen her bölgeden bir başkanın bir destek konuşması yapacağı kaydedildi.

Özel’in pazartesi günü il başkanlarıyla belli aralıklarla yaptığı rutin toplantısını Esenyurt’ta yapılacağı belirtildi. Toplantıda öncelikli olarak Esenyurt’taki kayyuma karşı neler yapılabileceğinin değerlendirileceğini söyleyen başkanlar, “Esenyurt dışında yaşanan kayyumlar ve belediyelere yapılan operasyonlar da oldu. Bunlara karşı nasıl bir tavır sergileyebiliriz, ne yapabiliriz onları değerlendireceğiz” dedi.

ASGARİ ÇAĞRISI ARTACAK

CHP lideri Özel’in “Asgari ücret 30 bin lira olsun” önerisi ve erken seçim çağrısını da konuşacaklarını belirten başkanlar, bu çağrıyı büyütmek için neler yapılabileceğini konuşacaklarını aktardı.

Öte yandan başkanlar parti içinde bazı milletvekillerinin sosyal medya paylaşımları ile başlayan ve bir süredir yapılan kurultay tartışmalarının da değerlendirilebileceğini söyledi. Başkanlar, daha önce CHP lideri Özel’e yaptıkları “Güveniyoruz” açıklamasını anımsatarak “İl başkanları arasında bir kurultay isteği ya da beklentisi yok. Bunu ortak bildirimizde de gösterdik. Parti içinde eleştiri mekanizmalarının etkin olduğuna işaret ettik. Artık partinin televizyonda, sosyal medyada tartışılmasını kimse istemiyor. Bir iktidar hedefimiz var, herkes buna odaklanmak istiyor. Bu açıdan da değerlendirmeler olabilir” dedi.