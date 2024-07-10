İBB Başkanı İmamoğlu, deniz taksilerin ardından ‘deniz dolmuş’ları suya indirdi

Yayınlanma: 10.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.07.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün İBB iştiraki Şehir Hatları tarafından 569 yıllık Haliç Tersanesi’nde tasarlanan ve üretilen deniz dolmuşu suya indiriş törenine katıldı. Törende, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Şehir Hatları Genel Müdürü Ercüment Güldik de yer aldı. Törende konuşan İmamoğlu, “Bizi metrolarda da göreceksiniz, yeni nesil metrobüslerde de göreceksiniz. Bizi deniz ulaşımında yaptığımız yatırımlarda da göreceksiniz. Bisiklet konusunda attığımız adımları da göreceksiniz. Birçok konuda yenilikçi, vizyoner, çevreci, en düşük emisyona sahip, sürdürülebilir araç takviyeleriyle İstanbul’un toplu taşımasında çok başka bir döneme yürüyüşümüzü takip edeceksiniz” dedi.

Dolmuşlar sayesinde yılda yaklaşık 120 milyon lira tasarruf yapılacağını söyleyen İmamoğlu, ilk etapta yedi adet deniz dolmuşu ile hizmet verileceğini belirtti. İmamoğlu, “2024 Mart’ında başladık. Üç adet deniz dolmuş üretimini tamamladık. Dördüncüsünün inşa aşamasının sonuna geldik. Eylül ayında bu 7 aracın tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Üretimi biten deniz dolmuşlarının İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında sefer yapmasını düşünüyoruz” dedi.

‘TÜM DÜNYAYI ÇEKECEK’

Yaklaşık 600 yıllık tersanenin kapanmanın eşiğine geldiğini vurgulayan İmamoğlu, “İçinde kültür, sanat, eğitim buluşmalar yapılıyor. Tersanenin imalatı devam ediyor ve bu imalatı insanlarımız izliyor. Göreceksiniz burası sadece İstanbulluların değil, bütün dünyanın bu yönüyle ilgisini çekecek muhteşem bir sahaya dönüşüyor olacak. Esas kıymeti zaman geçtikçe anlaşılacak” diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise “Haliç Tersanesi İstanbul’un kadim bir mirasıydı. Kol kanat geren, yağmacı zihniyetin elinden çekip alan, Haliç Tersanesi’nde protokolleri hiçe sayarak kamusal hizmete adadığı için Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.