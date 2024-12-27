İBB Başkanı İmamoğlu, iktidarın engellerine karşın altı yeni kreşin açılışını yaptı

Yayınlanma: 27.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iktidarın tepki gösterdiği ancak daha sonra geri adım attığı Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri (ÇEM) kreşlerinin sayısını 111’e çıkardı. Esenler, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Pendik ve Sancaktepe’de faaliyete geçen altı yeni kreşin toplu açılışı, dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla Esenler Birlik Mahallesi’nde yapıldı.

Açılış töreninde konuşan İmamoğlu, daha önce “mega projemiz” diye tanımladığı kreşleri açmaya devam edeceklerini ifade ederek “Eğer biz rekabet edeceksek, dünyada güçlü bir devlet ve güçlü bir millet olma karakterini elde edeceksek mega proje, çocuklarımızın her birisine kreşte eğitim vermektir. Bunun başka bir yolu yok” dedi. Yerel yönetimlerin önemine dikkat çeken ve yurttaşların ihtiyaçlarının yerel düzeyde daha anlaşılabilir olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Yerelleşmenin kıymetli değerli, demokrasiyi güçlendirdiği bir gerçek. Bugün merkezi idarenin anlayışında her işi oraya yığmanın bir bakış açısı var. Bu, ülkedeki işleyişe ciddi bir zarar verme yöntemidir” diye konuştu.

2025’TE HEDEF 160

İmamoğlu, kreşlerin yalnızca çocuklar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek “İstanbul’un herhangi bir yerinde, arkadaşlarım bir proje geliştirirken onlara projenin bir köşesine İBB Kadın birimini ya da İBB Çocuk birimini yerleştirmelerini söylüyorum. Her binamızın bulunduğu alana katkı sunan bir bölümü olsun. Sırtını vatandaşa dönen değil, yüzünü vatandaşa dönen, kollarını vatandaşa açan yapılar inşa edin” ifadelerini kullandı. İBB, yaklaşan 2025 yılı içerisinde kreş sayısını en az 160’a yükseltmeyi planlıyor.

ÇALIŞTAYA KATILDI

Öte yandan CHP’li belediye başkanları ve ilçe yöneticileri, İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) Florya’daki yerleşkesinde düzenlenen CHP Yerel Yönetimler Politikaları Çalıştayı’nda bir araya geldi. 2025’teki hedeflerin masaya yatırıldığı çalıştayda İmamoğlu ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke yerel yönetim temsilcilerine birlik ve motivasyon mesajları verdi.