İBB Başkanı İmamoğlu, seçimi kazanan Turan’ı ziyaret etti: Fatih’te işbirliği vurgusu

Yayınlanma: 15.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.05.2024 - 04:00

Ziyarette konuşan İmamoğlu, “İkinci döneme başlarken önümüzdeki 5 yılın stratejik altlığını oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bu altlık ne bir ilçenin kendi başına ne de büyükşehirin kendi başına yapmasıyla mümkün. İşbirliği içerisinde olması şart” ifadelerini kullandı. Turan da İmamoğlu’na teşekkür teşekkür etti.

SUYA ZAM KARARI

İBB Meclisi’nin dünkü oturumunda suya zam kararı alındı. İstanbulluların yüzde 85’inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yaklaşık yüzde 36 zam yapıldı. Konutlarda 0-15 metreküp arası 1. kademe su kullanımının birim fiyatı 32.28 TL’ye, 16- 30 metreküp arası ikinci kademeye yapılan yüzde 44’lük zamla birim fiyatı, 49.17 TL’ye çıkarıldı.

ÜCRETSİZ HPV AŞISI

Bu arada İmamoğlu, sosyal medyadan 9-26 yaş aralığındaki bireyler ve ebeveynleri için ücretsiz HPV aşısı yapılacağını duyurdu.