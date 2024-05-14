İmamoğlu duyurdu: 'Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ücretsiz HPV aşısı uygulamasının 16 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 19:49
İmamoğlu duyurdu: 'Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz'
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ücretsiz HPV aşı uygulamasını "Sözümüzü tutuyoruz" diyerek duyurdu.

İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

BAŞVURU FORMU

16 Mayıs’ta başlayacak olan aşıdan faydalanmak isteyen 9-26 yaş aralığındaki yurttaşlar, İBB'nin sitesinde yer alan "HPV AŞI UYGULAMASI PROJESİ BAŞVURU FORMU" üzerinden başvurularını yapabilecek.


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