İBB Başkanı İmamoğlu: Türkiye’de değişimi sağladığımızda sonucuna erişmiş olacağız. Ondan sonrası değişim değil, kalkınma

Yayınlanma: 06.09.2024 - 13:50

Güncelleme: 06.09.2024 - 13:51

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’de tüzük değişikliklerinin ele alınacağı 20’nci Olağanüstü Kurultayı’nın açılışı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP’nin 20’nci Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin görüşleri sorulan İmamoğlu, “Duygularımız beraberce güzel bir kurultay olsun. Partimiz için güzel olsun. İnşallah Türkiye’nin geleceği için, Türkiye’nin demokrasisi adına çok isabetli tüzük kararları alacağımız bir kurultay olsun. Sadece 4 Eylül’den bu zamana değil, illerde dört aydır süren danışma kurulları ve çalışmalar var. Bugün onun bir sonucu. Daha sonraki altı ay boyunca olacak olan parti programı sürecini tüzükten daha fazla önemsiyorum. Kurultay, parti içi demokrasimize katkı sunacak. Bütün partilere örnek olacak bir tüzük kurultayı olsun. Türkiye’nin ve geleceğin çeyrek yüzyılını tarifleyen özgün bir parti programı olsun'' diye konuştu.

''SONRASI DEĞİŞİM DEĞİL KALKINMA''

İmamoğlu, bir başka soru üzerine ise şöyle konuştu:

“Bizdeki değişim haliin ya da rüzgarının dediğiniz partiye de yansımış olduğunu sizden duyuyorum. Umarım olur, olması Türkiye demokrasisi için iyidir. Bizdeki demokrasi değişimi süreçleri devam ediyor. Biz öyle bir hedef koymuştuk geçen sene. İlk kurultayımızda bir adım atıldı. Onun sonuçlarını 31 Mart’ta elde ettik. Şimdi bunun bir başka aşaması tüzük kurultayı. Önümüzde partinin programı hazırlanacak. 2008’den bu yana yapılan ilk program olacak. O programla birlikte farklı talepler ve değişiklik olursa yine toplanırız. Biz bir araya gelmeyi ve partimizin önümüzdeki 25 yılın iktidarı olmasını istiyoruz. Bir dahaki genel seçimde Türkiye’de değişimi sağladığımızda sonucuna erişmiş olacak. Ondan sonrası değişim değil, kalkınma. Hem de sıçrayarak bir kalkınma dönemi olacak.''

Ekrem İmamoğlu, ''CHP’nin iki Cumhurbaşkanı aday adayı olarak Mansur Bey ile yan yanasınız. İki Cumhurbaşkanı aday adayı olarak ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna ''Biz her zaman yan yanayız. Kurultayımız, partimize hayırlı uğurlu olsun'' yanıtını verdi.