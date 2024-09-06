İktidara yakın araştırma şirketinden çarpıcı anket: CHP arayı açıyor, dikkat çeken 'Ekrem İmamoğlu' ve 'Mansur Yavaş' ayrıntısı

Yayınlanma: 06.09.2024 - 10:22

Güncelleme: 06.09.2024 - 10:23

İktidara yakınlığıyla bilinen BETİMAR Araştırma, “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması”nın Ağustos 2024 sonuçlarını açıkladı.

Verilere göre, CHP AKP’nin yüzde 5.4 önünde görünüyor. CHP ile ilgili de dikkat çekici soruların yanıtlandığı ankette, Özgür Özel genel olarak başarılı bulunurken, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a olan destek göze çarpıyor.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, “Hükümete yakın” dediği BETİMAR Araştırma şirketinin her ay düzenli olarak yaptığı “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması”nın Ağustos 2024 sonuçlarını paylaştı.

Erkin’in aktardığına göre; Türkiye genelini kapsayan 26 ilde 1500 kişi ile gerçekleştirilen anketin sonuçları şu şekilde:

Ankete katılanlar, “siyasi fikir” sorusuna şu yanıtları verdi:

Muhafazakar yüzde 12.5

Müslüman/İslamcı yüzde 21.3

Atatürkçü/Laik yüzde 24.8

Türk Milliyetçisi yüzde 21.1

Kürt Milliyetçisi yüzde 1.9

Demokrat/Sosyal Demokrat yüzde 7.5

Diğer yüzde 6.1

Cevap Yok yüzde 4.9

BETİMAR ANKETİNDE ÇARPICI SONUÇLAR

“Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

Kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar:

CHP yüzde 31.1

AKP yüzde 26.3

MHP yüzde 8.7

DEM Parti yüzde 7.6

Yeniden Refah Partisi yüzde 5.7

Zafer Partisi yüzde 3.4

İYİ Parti yüzde 2.6

TİP yüzde 0.9

Oy kullanmayacağım yüzde 4.6

Kararsızım yüzde 4.4

Cevap yok yüzde 1.4 / Geçersiz oy atacağım yüzde 0.3

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuçlar:

CHP yüzde 34.7

AKP yüzde 29.4

MHP yüzde 9.9

DEM Parti yüzde 8

Yeniden Refah Partisi yüzde 6.5

Zafer Partisi yüzde 3.9

İYİ Parti yüzde 3.2

TİP yüzde 1

Diğer yüzde 3.5

Soru: CHP’de 4-9 Eylül’de yapılacak Tüzük Kurultayı’ndan çıkacak sonuca göre, olabilecek bir genel başkanlık seçimini sizce kim kazanır?

Özgür Özel yüzde 35.8

Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği aday yüzde 23.6

Mansur Yavaş’ın desteklediği aday yüzde 16.9

Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklediği aday yüzde 4.3

Diğer yüzde 2.

Bilmiyorum/Fikrim Yok/Cevap Yok yüzde 17.4.

Soru: CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, genel olarak ülkenin sorunlarına yaklaşımı ve siyaset tarzını ne kadar başarılı buluyorsunuz?

Çok başarılı yüzde 10.4

Başarılı yüzde 22.8

Kısmen başarılı yüzde 37.9

Başarısız yüzde 19.2

Çok başarısız yüzde 9.7

Soru: Özgür Özel’in, normalleşme adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi, ileride sizce CHP’de bir genel başkan krizine yol açar mı?

Evet yol açabilir yüzde 35.1

Hayır yol açmaz yüzde 52.5

Soru: CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yeni genel başkanı Özgür Özel arasında yaşanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile el sıkışma polemiğinde kimi haklı buluyorsunuz?

Özgür Özel yüzde 47.4

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 14.2

Soru: Türkiye’nin yeni sivil anayasaya ihtiyacı var mı?