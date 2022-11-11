İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargılandığı davanın hakimi FETÖ'cü ilan edilmişti: Erdoğan'la fotoğrafları ortaya çıktı

11 Kasım 2022 Cuma, 04:00

İmamoğlu davasında siyasi telkin altında bulunduğunu söyleyen hakim, hükümet medyası tarafından FETÖ suçlamasına maruz kaldı. Hakimin, 17 Aralık’tan sonra Erdoğan’la çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Cumhuriyet’in gündeme getirdiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada, siyasi telkin altında bulunduğunu söyleyen hakimin Recep Tayyip Erdoğan’la fotoğrafları çıktı.

11 Nisan 2014’te başbakan olarak görev yapan Erdoğan, Avukatlar Haftası kapsamında Hukukçular Derneğinin düzenlediği Hukuk Okulu 2. Sertifika Töreni’ne katıldı. Törende, 17 Aralık operasyonları sonrasında, o dönem “Gülen Cemaati” olarak adlandırılan FETÖ’ye sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Silahların gölgesinde darbe yapma dönemi kapanınca vesayet düzeninin aktörleri yargı üzerinde bir kısım müdahalelerde bulunmak istemişlerdir. Biz, 17 Aralık’ta yapılan operasyona ‘darbe’ dediğimizde içeriden ya da dışarıdan birileri bunu kabullenemiyorlar. Evet... 17 Aralık operasyonu bal gibi darbe girişimidir. Yargı eliyle yapılmak istenen bir müdahale girişimidir” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın “Avukatlar, tarih boyunca köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı” şeklindeki sözü törende aktarması ise dikkat çekmişti. Sertifika töreninde Erdoğan, o dönem avukat olan İmamoğlu davası hâkimine de sertifika vermişti. Törende, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da hazır bulunmuştu.

NELER YAŞANDI

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu; Ekrem İmamoğlu’na, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla girdiği polemik sonucu kamuoyunda “ahmak davası” olarak bilinen davaya bakan hâkimin siyasi telkin altında bulunduğunu yazdı. Terkoğlu, hâkimin çevresine “İmamoğlu’na iki yıldan fazla ceza vererek, onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi” dediğini ve kabul etmemesi üzerine Samsun’a sürüldüğünü aktardı.

FETÖ’CÜ İLAN EDİLDİ

Hükümet medyası ise hâlâ görevde olan hâkimi “FETÖ iltisaklı” olmakla suçladı. Sabah gazetesinin haberinde, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün avukat yapılanması ve hâkimlik sınavı çalışma evleri ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında örgüt içinde görev alan isimlerin ifadelerinde Hüseyin Zengin’in FETÖ evinde kaldığı, 17-25 Aralık sonrası ise ayrıldığı yer aldığı” ileri sürüldü. Sabah’ın haberine de erişim engeli getirildi.

AHMAK DAVASI NEDİR?

İBB Başkanı İmamoğlu, 30 Ekim 2019 tarihinde Fransa’nın Strasburg kentinde düzenlenen kongrede 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesine değinerek siyasi eleştirilerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019 tarihinde bir açıklama yaparak “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek” ifadelerini kullandı. İmamoğlu da bunun üzerine “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” yanıtı verdi. Ardından YSK suç duyurusunda bulundu, Soylu müdahil oldu ve kamuoyuna “ahmak davası” olarak geçen dava açıldı. Duruşma bugün İstanbul Anadolu adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.