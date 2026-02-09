İBB Başkanvekili Aslan duyurdu: ‘1 milyon vatandaşımıza sosyal devletin elini uzatıyoruz’

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Meclisi’nin Şubat Ayı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada meclis çalışmalarına ilişkin, “Mecliste alacağımız kararlar şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Aslan, konuşmasının başında Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na, ilçe belediye başkanlarına, meclis üyelerine, bürokratlara ve “yol arkadaşlarına” selam gönderdi. Aslan, “İnanıyorum ki tüm haksızlıklar bitecek, bizler kavuşacağız” dedi; yaşananların “siyaset kurumuna, demokrasiye ve ekonomiye büyük zararlar verdiğini” ifade ederek, “Bir an önce bu sürecin geçmesini diliyorum” diye konuştu.

“HALKIMIZ DA KENDİ İRADESİYLE SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANLARININ ARKASINDA”

Konuşmasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tahliye edildiğini belirten Aslan, bu haberi deprem bölgesindeyken aldığını, Karalar’ın yanına gittiğini ve Adana’da karşılanışını gördüğünü söyledi. Aslan, “Dilerim ki çok yakında görevinin başına da dönecek” ifadelerini kullandı.

Aslan, İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş’ın da tahliye edildiğini belirterek, “Kendisine de geçmiş olsun ve hoşgeldin diyorum” dedi. Esenyurt’un seçilmiş başkanı Ahmet Özer’in “1 yıllık hukuksuz tutukluluğun ardından tahliye olmuştu” sözleriyle anımsatan Aslan, “Yine İBB Meclis üyelerimiz de tahliye oldu. Başkanlarımız ve meclis üyelerimiz aylardır görevlerine dönmeyi bekliyor” diye konuştu.

RAMAZAN PROGRAMI VE SOSYAL DESTEK BAŞLIKLARI

Berat Kandili’ni anımsatan Aslan, Ramazan ayına ilişkin dayanışma vurgusu yaptı. Aslan, “Biz o bir lokmayı bölüşmenin derdinde olanlarız. Bölüştüğümüzde kendi lokmamız değil, İstanbullunun hakkıdır” dedi; “İstanbullunun hakkını İstanbul’a dağıtmaya devam ediyoruz. Bu bizim için en büyük ibadettir” ifadelerini kullandı.

Aslan, Ramazan ayı kapsamında şu başlıkları sıraladı:

Bağcılar, Eminönü, Üsküdar ve Sancaktepe ana meydanlarında kurulacak iftar çadırlarıyla günlük bin 500, toplam 174 bin kişiyle iftarda buluşulacak.

Kent Lokantaları “birer iftar noktası gibi çalışacak”, iftar saatini kaçıran ve Kent Lokantası dışında bulunan günlük 2 bin, toplam 58 bin kişiye ücretsiz kumanya verilecek.

İBB sosyal tesislerinde günlük 5 bin, toplam 145 bin kişiye iftar hizmeti sağlanacak.

Mobil büfeler ve 3×3 iftar çadırları aracılığıyla toplam 25 lokasyonda günlük 25 bin adet, toplam 725 bin iftar kumanyası dağıtılacak.

32 hastanede günlük 4 bin adet, toplam 116 bin adet sahur dağıtımı yapılacak.

Sosyal Destek İstanbulkart kapsamında aylık 200 bin haneye 2 bin TL destek sağlanacak.

Sosyal Destek İstanbulkart’tan faydalanan 20 bin haneye günlük 3 adet ekmek desteği verilecek, 6 bin haneye bebe bisküvisi desteği sunulacak.

20 bin ilkokul öğrencisine 2 bin TL tutarında okul beslenme desteği ile günlük 1 adet Halk Ekmek desteği ulaştırılacak.

Ramazan ayında 20 bin emekliye 10 bin TL pazar desteği verilecek.

100 bin haneye 2 bin TL tutarında Ramazan kuponu desteği sunulacak.

“Tek emekli maaşı veya tek asgari ücretle geçinen” yaklaşık 7 bin emekli ve 16 bin ihtiyaç sahibi olmak üzere toplam 23 bin kişiye günlük 1 adet Ramazan pidesi desteği verileceğini ifade eden Aslan, bu çalışmaları “Türkiye’nin gördüğü en devasa sosyal destek çalışmalarından biri” olarak nitelendirdi. Aslan şöyle devam etti:

"1 MİLYON VATANDAŞIMIZA SOSYAL DEVLETİN ELİNİ UZATIYORUZ, YETER Mİ? YETMEZ"

"Yani Türkiye’nin gördüğü en devasa sosyal destek çalışmalarından birine imza atıyoruz. Demin saydıklarımın hepsini alt alta toplayın. İstanbul’da 500 bin iftarı İBB sağlamış olacak. İşte bizim iftar soframız budur. Protokol yok, özel masa yok, sadece halk var. 500 bin kişinin doyduğu kocaman, bereketli bir halk sofrası var. Ve doğrudan yaptığımız diğer katkılar 300 binden fazla haneye ulaşacak. Bu ne demek? 1 milyon İstanbulluya destek vermek demek. 1 milyon vatandaşımıza sosyal devletin elini uzatıyoruz. Yeter mi? Yetmez. Ramazanı bir sosyal kaynaşma buluşmaya çevirip mahalle aralarına kadar taşıyacağız. Meydanlarda, kültür merkezlerinde ve Artİstanbul Feshane’de Ramazan ayı boyunca yüzlerce kültür sanat etkinliği, dini sohbetler, konserler, söyleşiler, dinletiler, geleneksel Ramazan gösterileri ve çocuk etkinlikleri düzenleyeceğiz."

Engelli vatandaşlar ve aileleriyle aynı sofrada buluşulacağını belirten Aslan, Anadolu ve Avrupa yakasında toplam bin 100 kişilik iftar programı düzenleneceğini ifade etti. Şehit yakınları ve gazilerle toplam 500 aileyle Eyüpsultan Camii ve Hz. Yuşa Türbesi’ne geziler yapılacağını söyledi.

DEPREM VURGUSU: “İSTANBUL’U DEPREME HAZIRLAMAK TÜRKİYE’NİN BEKA MESELESİDİR”

Aslan, konuşmasının deprem bölümünde Aşık Veysel’in 1939 depremi sonrası yazdığını belirttiği dizeleri okudu; ailesinin de deprem mağduru olduğunu, dedesini 1939 depreminde kaybettiğini, babaannesinin sakat kaldığını söyledi. Aslan, 6 Şubat depremlerinde “50 binden fazla” kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, yıldönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, büyükşehir belediye başkanları, grup başkanvekili, meclis üyeleri ve bürokratlarla Hatay, Adıyaman ve Malatya’da olduklarını; ardından Adana’ya geçtiklerini anlattı.

Deprem bölgesine ilişkin gözlemlerini “Sadece mezarlıklarda değil… konteyner kentlerde… sokaklarda… mahallelerde… her yerde koca bir yas gördüm” sözleriyle aktaran Aslan, “Şehirler hala aynı. İnsanların gözyaşı asla kurumuyor” dedi. Aslan, “Aynı acıları yaşamamak için şehirlerimizi afetlere hazırlamak zorundayız” diye konuştu.

Aslan, İstanbul’u depreme hazırlamak için devletin tüm kurumlarıyla iş birliğine hazır olduklarını belirterek, 6 Şubat’ta AFAD’ın Hatay ile eşleştirmesinin ardından AKOM koordinasyonunda tüm birimleri bölgeye sevk ettiklerini söyledi. Aslan, İBB’nin deprem sürecine ilişkin ise, 10 bin personel ve 2 bin araç ile Hatay’da hizmet verildiğini, ekiplerin 561 kişiyi sağ çıkardığını, İSKİ ekiplerinin 25 bin metre şube yolu ve “binlerce onarım” gerçekleştirdiğini, Orhangazi Feribotu’nun yüzer hastaneye çevrildiğini, 66 binden fazla yaralının tedavisinin yapıldığını, KİPTAŞ ile geçici yaşam alanları, İBB Kırıkhan Lisesi ve Samandağ Sahil Parkı’nın inşa edildiğini söyledi.

Aslan, “Bunları siyaset için yapmadık, devlet kurumu olarak görevimizi yerine getirdik” dedi; Adıyaman’da kaybedilenler için “bir deprem anıtı da yapacağız” açıklamasında bulundu. Aslan, “İstanbul’u depreme hazırlamak Türkiye’nin beka meselesidir” diyerek, 2019’dan itibaren “Deprem seferberliği” başlattıklarını, çalıştaylar yaptıklarını, bilim insanlarına kulak verdiklerini ifade etti. Aslan, hedeflerini “deprem dirençli bir kent” olarak tanımlayarak, “Gelin hep birlikte İstanbul’u dirençli bir kent yapalım” çağrısı yaptı.

GAZZE’YE YARDIM: “TÜRK KIZILAYI’NA TESLİM EDECEĞİZ”

Aslan, “Biz asla gözümüzü Gazze’ye kapatmadık” diyerek, İBB Meclisi’nde Gazze’ye yardım göndermek için karar aldıklarını, yardım malzemelerinin hazırlandığını söyledi. Aslan, “Hazırladığımız yardımları Türk Kızılayı’na teslim edeceğiz. Kızılay aracılığı ile Gazzeli mazlumlarla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

ŞUBAT AYI ANMALARI VE GÜNLER

Konuşmasının son bölümünde 4 Şubat’ın Dünya Kanser Günü olduğunu anımsatan Aslan, “Erken tanı hayat kurtarır” ifadelerini kullandı; 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle eşinin de gününü kutladığını söyledi.

Aslan, “21 Ocak 2025 yılında” Kartalkaya’da bir otelde çıkan yangında “36’sı çocuk 78 yurttaşın” hayatını kaybettiğini belirterek, “Facianın üzerinden 1 yıl geçti ancak hala gerçek sorumluları ortaya çıkmadı” dedi ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Aslan, 26 Şubat’ın Hocalı Katliamı’nın yıldönümü olduğunu belirterek, katliamı kınadı; Azerbaycan halkının acısını paylaştığını söyledi. Aslan, şubat ayında vefat eden ve anma başlığı altında sıraladığı isimleri rahmetle andıklarını belirterek konuşmasını, “Meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” sözleriyle tamamladı.