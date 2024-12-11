İBB, Bilal Erdoğan'ın eski başkanı olduğu vakfa ve Deniz Feneri'ne bedava tahsis edilen taşınmazları geri aldı

Yayınlanma: 11.12.2024 - 16:33

Güncelleme: 11.12.2024 - 17:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin aralık ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te yapılan oylamalarda, İBB’nin AKP tarafından yönetildiği ve AKP'nin meclis çoğunluğunu elinde bulundurduğu dönemlerde tartışmalı şekilde alınan bazı taşınmaz tahsisi kararları iptal edilerek söz konusu taşınmazlar İBB'ye geri kazandırıldı.

BİLAL ERDOĞAN'IN BAŞKANI OLDUĞU VAKFA TAHSİS EDİLEN YURT ALANI VE ARAZİ GERI ALINDI

Tahsisi iptal edilen taşınmazlar arasında, Pendik'te bulunan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı'na verilen yurt alanı yer alıyor. 2013 yılındaki Meclis kararıyla "eğitim ve sosyal hizmet (yurt ve iaşe) faaliyetlerinde kullanılmak üzere yandaş vakfa tahsis edilen alan, İBB Meclisi'nin aldığı kararla İBB'ye geri kazandırıldı.

İBB ayrıca, 2017 yılında yine Pendik’te İlim Yayma Vakfı’na 25 yıllığına bedelsiz olarak devredilen 15 bin metrekarelik araziyi Meclis kararıyla geri aldı. Söz konusu arazide Pendik Belediyesi’ne bağlı Aydos Spor Merkezi ve İlim Yayma Vakfı’na bağlı İrfan Okulları bulunuyor. İBB Meclisi’nin CHP’li üyelerinden Melendiz Dalyan İzgi, İBB’nin söz konusu araziye İstanbul’da yapılması planlanan Olimpiyat Oyunları’nda kullanılmak üzere bir spor merkezi inşa etmeyi planladığını söyledi.

DENİZ FENERİ'NE BAĞLI TAŞINMAZ DA ARTIK İBB’NİN

İBB yönetiminin AKP'den CHP'ye geçtiği 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kısa bir süre kala, İBB Meclisi'nin verdiği kararla Deniz Feneri Derneği’ne tahsis edilen Zeytinburnu'ndaki alan da İBB tarafından geri alındı.

Almanya'da 41 milyon euroluk bağış yolsuzluğu ile anılan derneğin genel merkezinin bulunduğu ve mülkiyeti kısa süre önce hazineden İBB’ye geçen yaklaşık 4 dönümlük arazi, 10 yıllığına bedelsiz olarak vakfa devredilmişti.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MEYDANI'NIN KONTROLÜ İBB'YE GEÇTİ

İBB Meclisi'nde alınan bir diğer karar da geçen yıl AKP'li Arnavutköy Belediyesi'ne tahsis edilen 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın İBB'ye geri kazandırılması oldu. 10 yıl süreyle bedelsiz olarak Arnavutköy Belediyesi'ne tahsis edilen alan, "Büyükşehir belediyesinin yetki alanında olduğu" gerekçesiyle Meclis kararıyla İBB yönetimine geri kazandırıldı.

Meydan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve CHP'li Meclis üyelerinin itirazlarına karşın son yerel seçimler öncesi çoğunluğu elinde bulunduran AKP-MHP grubunun oylarıyla belediyeye tahsis edilmişti.